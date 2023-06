Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge – die Bera­tungs­in­sti­tu­ti­on der Arbeits­ge­mein­schaft Bam­ber­ger Wohlfahrtsverbände

Die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bie­tet Ange­hö­ri­gen ein regel­mä­ßi­ges kosten­lo­ses Gesprächs­tref­fen zum Aus­tausch über aktu­el­le Nöte, Sor­gen und Äng­ste mit ande­ren, die mit ähn­li­chen Pro­ble­men kon­fron­tiert sind.

Wie soll es wei­ter­ge­hen, wie soll ich das schaffen?

Das Ken­nen­ler­nen neu­er Lösungs­we­ge im Umgang mit den Hil­fe­be­dürf­ti­gen aber auch Infor­ma­tio­nen über Hilfs­an­ge­bo­te ermög­li­chen die von der Fach­stel­le koor­di­nier­ten Tref­fen der Ange­hö­ri­gen­grup­pe. Am 28. Juni fin­det das Tref­fen in der „Braue­rei Fäss­la“ um 18 Uhr in der Obe­ren Königs­str. 19 in Bam­berg statt.

Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Für Rück­fra­gen steht Ihnen Andrea Schmitt von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge unter Tel. 09 51 / 20 83 501 oder per E‑Mail info@​fpa-​bamberg.​de zur Verfügung.