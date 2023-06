Autoren-Lesung in Breitengüßbach

Georg Pfi­ster liest aus sei­nem Buch

Im Rah­men einer Autoren-Lesung am Frei­tag, 16. Juni, um 18.30 Uhr in der TSV-Ver­eins­gast­stät­te „Line Up“ wird der ehe­ma­li­ge Kreis- und Gemein­de- sowie Bau­un­ter­neh­mer Georg Pfi­ster auf meh­re­re Pas­sa­gen sei­ner jüngst erschie­nen Bio­gra­fie ein­ge­hen und die Anek­do­ten zu so man­chen Kapi­tel erzäh­len. Mode­riert wird der Abend vom Buch­au­tor Ralf Kestel, der sich in den zurück­lie­gen­den Jah­ren inten­siv mit dem Leben Pfi­sters beschäf­tigt hat. Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung wird Pfi­ster auf Wunsch auch Bücher signieren.