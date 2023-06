Das Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te lädt in Zusam­men­ar­beit mit dem Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth am Mitt­woch, 14. Juni, von 13.30 bis 16.30 Uhr, zu einer Akti­on „Hei­len­de Kräu­ter“ in die Lern­werk­statt des Muse­ums in Bay­reuth, Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 17, ein.

Das Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te wen­det sich mit die­sem neu­en Ange­bot beson­ders an Senio­rin­nen und Senio­ren. Bei einer Füh­rung durch den Heil­kräu­ter­gar­ten ver­mit­teln die Muse­ums­päd­ago­gen mehr über die Geschich­te der Pflan­zen­heil­kun­de, die Wir­kung ein­zel­ner Kräu­ter und deren Ver­wen­dung. Im Anschluss an die Gar­ten­be­sich­ti­gung kann im Gast­raum des Muse­ums selbst­ge­mach­te Kräu­ter­li­mo­na­de ver­ko­stet wer­den. Außer­dem bie­tet sich die Mög­lich­keit eine pfle­gen­de Kräu­ter­sal­be selbst her­zu­stel­len, die auch bei Insek­ten­sti­chen hilft. Für Kaf­fee und Kuchen ist im Gast­raum des Muse­ums gesorgt. Die Füh­rung und die Her­stel­lung der Kräu­ter­sal­be sind kostenfrei.

Anmel­dung wer­den unter der Tele­fon­num­mer 0921 7846–1437 oder ‑1436 ent­ge­gen­ge­nom­men. Erreich­bar­keit des Muse­ums mit dem Stadt­bus: Von der Hal­te­stel­le ZOH bis zur Hal­te­stel­le Adolf-Wäch­ter-Str. (Bus 301); Fuß­weg von der Hal­te­stel­le ca. 10 Minuten.