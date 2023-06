Das Gesund­heits- und Pfle­ge­we­sen steht vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen wie dem Fach­kräf­te­man­gel, stei­gen­den Kosten, regio­na­len Eng­päs­sen in der Ver­sor­gung sowie einer Alte­rung der Bevöl­ke­rung, die mit einem stei­gen­den Anteil chro­nisch kran­ker und pfle­ge­be­dürf­ti­ger Men­schen ein­her­geht. Kön­nen für all die­se anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen im Bereich der Gesund­heits­ver­sor­gung die Digi­ta­li­sie­rung und der Ein­satz von robo­ti­schen Assi­stenz­sy­ste­men eine mög­li­che Lösung sein?!

Genau damit beschäf­tig­te sich der 10. Bam­ber­ger Pfle­ge­tag und bot den rund 100 Teil­neh­men­den span­nen­de Vor­trä­ge und inter­es­san­te Ein­blicke in die bis­he­ri­gen Erfah­run­gen aus der pfle­ge­ri­schen Pra­xis. Moni­ka Schlei­er (Pfle­ge­dienst­lei­tung salu­dis) und Ilo­na Bau­mann (kom­mis­sa­ri­sche Pfle­ge­di­rek­ti­on Sozi­al­stif­tung Bam­berg) begrüß­ten die Gäste und beton­ten die Wich­tig­keit der Aus­ein­an­der­set­zung mit neu­en Lösungs­mög­lich­kei­ten in der pfle­ge­ri­schen Berufs­pra­xis. Im Rah­men der Mode­ra­ti­on stell­te die Geschäfts­füh­rung der Bam­ber­ger Aka­de­mien, Micha­el Springs, anhand des Film­trai­lers „Num­mer 5 lebt!“, zu Beginn die The­se in den Raum, dass es mög­lich sein kön­ne, mit Robo­tik auch emo­tio­na­le Bedürf­nis­se zukünf­tig in der Patienten/​Bewohnerinteraktion abzu­bil­den, so wie dies auch im Kino­strei­fen der 80er Jah­re der Fall war!

Die Vor­trags­rei­he wur­de ein­ge­lei­tet von Karin Kai­ser der PMU Salz­burg zum The­ma „Robo­tik in der Pfle­ge: Unterstützung/​Entlastung durch Ser­vice­ro­bo­ter“. Anschlie­ßend berich­te­ten drei Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und dem Zen­trum für Senio­ren von Ihren Erfah­run­gen mit dem Ein­satz des Assi­stenz­ro­bo­ters „Lio“ inner­halb der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Nach einer kur­zen Pau­se ging es in einen span­nen­den Online-Vor­trag vom UKE Ham­burg. Fan­ny Grüs­sel-Grie­the stell­te dem Podi­um das „PFLash­board“ am UKE Ham­burg vor. Das Board zeigt die wich­tig­sten Pfle­ge­kenn­zah­len und ermög­licht dadurch eine syste­ma­ti­sche Pfle­ge­ent­wick­lung in den ein­zel­nen Pfle­gein­hei­ten. Damit das rich­ti­ge Tool in der Pra­xis sinn­voll ein­ge­setzt wer­den kann, zeig­ten anschlie­ßend Micha­el Dros­sel und Frank Mül­ler von IFOHRA die Wich­tig­keit der bera­te­ri­schen Beglei­tung in der Umstel­lung auf neue Tech­ni­ken auf.

Im Anschluss folg­ten zwei Vor­trä­ge aus dem Skills Lab Bam­berg. Phil­ipp Heucke stell­te die Ein­satz­mög­lich­kei­ten von vir­tu­el­ler Rea­li­tät in der Pfle­ge im Bereich Aus- und Wei­ter­bil­dung vor und Judith Lech­ner brach­te den Teil­neh­men­den den Ein­satz der App „CoNur­se“ zur Abbil­dung von Pfle­ge­pro­zes­sen näher.

Am Nach­mit­tag ging es um „Die stra­te­gi­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit Digi­ta­li­sie­rung und robo­ti­schen Assi­stenz­sy­ste­men bei der Neu­pla­nung von Ein­rich­tun­gen“. Wan­ja Wilbs und Manue­la Schwei­bold von der Alten­hil­fe gGmbH der Sozi­al­stif­tung Bam­berg zeig­ten in Ihrem Vor­trag, was der­zeit die Hür­den beim Ein­satz und der Aus­wahl von neu­er Tech­nik sind. Vie­le gute Ideen und Syste­me, die lei­der noch zu wenig „Hand in Hand“ arbei­ten, läu­te­te den Count­down des Nach­mit­ta­ges ein.

Im letz­ten Vor­trag betrach­te­te Pro­fes­sor Dr. Arne Man­zesch­ke den Ein­satz robo­ti­scher Assi­stenz­sy­ste­me in der Pfle­ge noch aus einer ethi­schen Per­spek­ti­ve und schloss den fach­li­chen Exkurs ab.

Die Zukunft der Pfle­ge mit Digi­ta­li­sie­rung und robo­ti­schen Assi­stenz­sy­ste­me wird sich nicht auf­hal­ten las­sen, erset­zen kann sie die Pfle­ge sicher­lich nur bedingt. „Viel­leicht ver­liebt sich zwar irgend­wann eine Pfle­ge­kraft in einen Robo­ter, wie schon im Film Num­mer 5 lebt, aber den Kern der Pfle­ge – die Zuwen­dung und Inter­ak­ti­on – bleibt!“. So schloss Herr Springs den erfolg­rei­chen 10. Bam­ber­ger Pfle­ge­tag ab und bedank­te sich bei allen Vor­tra­gen­den und Teil­neh­men­den für die­se span­nen­de und inno­va­ti­ve Tagung an den Bam­ber­ger Aka­de­mien für Gesund­heits- und Pflegeberufe.