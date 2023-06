Güß­bach zurück im Kon­zert der Großen

Der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach erhielt am Don­ners­tag­abend den posi­ti­ven Lizenz­be­scheid von Chri­sti­an Krings, dem Geschäfts­füh­rer der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga, und darf in der kom­men­den Sai­son in der Pro B Süd an den Start gehen.

Sechs Wochen nach dem Wun­der von Ans­bach, der unge­schla­ge­nen Mei­ster­schaft in der 1. Regio­nal­li­ga Süd­ost und dem damit ver­bun­de­nen sport­li­chen Auf­stiegs­recht in die dritt­höch­ste deut­sche Spiel­klas­se haben die Ver­ant­wort­li­chen des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach nun Gewiss­heit. Die Gelb­schwar­zen erhiel­ten die Pro B‑Lizenz unter Auf­la­gen und Bedin­gun­gen und gehen damit in der kom­men­den Sai­son in der Pro B Süd an den Start. Dass die Lizenz, wenn dann unter Auf­la­gen und Bedin­gun­gen erteilt wird, war den Güß­ba­cher Ver­ant­wort­li­chen ohne­hin klar. In den ver­gan­ge­nen anstren­gen­den sechs Wochen, in denen sowohl die Ver­ant­wort­li­chen als auch die Mann­schaft her­vor­ra­gen­de Arbeit gelei­stet haben, wur­de die Grund­la­ge für die Teil­nah­me an der Pro B geschaf­fen, sodass nur noch weni­ge Punk­te zu klä­ren sind. Dies betrifft die Aus­rü­stung der Hal­le und das The­ma Haupt­amt­lich­keit. Bei­de Aspek­te waren zu Regio­nal­li­ga­zei­ten noch nicht nötig und wer­den in den kom­men­den Wochen angegangen.

Mana­ger Rei­ner Hoff­mann freut sich über die Lizenz­er­tei­lung und zeigt sich zuver­sicht­lich: „Die ver­gan­ge­nen Wochen haben bewie­sen, dass wir Bas­ket­bal­ler als Gemein­schaft viel bewe­gen kön­nen. Ich dan­ke allen, die uns in die­ser Zeit in wel­cher Form auch immer tat­kräf­tig unter­stützt haben, und hof­fe, dass wir die letz­ten Hür­den gemein­sam neh­men. Ein beson­de­rer Dank gilt unse­ren Spon­so­ren, die ihr Enga­ge­ment erwei­tert und zum Teil mehr als ver­dop­pelt haben bzw. uns neu unter­stüt­zen wer­den. Da wir natür­lich noch auf wei­te­re Unter­stüt­zung ange­wie­sen sind, freu­en wir uns über wei­te­re neue Spon­so­ren, die mit uns den ein­ge­schla­ge­nen Weg – ein Team nur mit Spie­lern aus der Regi­on – mitgehen.“

Zehn Jah­re nach dem Abstieg aus der Pro B und einer neu­en Aus­rich­tung in der Regio­nal­li­ga geht es pünkt­lich zum 50-jäh­ri­gen Bestehen der Abtei­lung und zum 100-jäh­ri­gen Bestehen des Haupt­ver­eins wie­der in die dritt­höch­ste Liga Deutsch­lands. Neben der Trö­ster-Trup­pe haben sich als wei­te­re sport­li­che Auf­stei­ger aus den Regio­nal­li­gen in die ProB die Ber­lin Bra­ves, TV Ibben­bü­ren und SV Fell­bach Flas­hers als jewei­li­ger Mei­ster ihrer Regio­nal­li­ga qua­li­fi­ziert. Die Gie­ssen Poin­ters und die White Wings Hanau wer­den als sport­li­che Abstei­ger der ProB in der kom­men­den Sai­son nicht mehr am Spiel­be­trieb der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga teil­neh­men. Die SEE­BUR­GER Col­lege Wizards ver­zich­ten zudem auf ihren Start­platz in der ProB und wer­den kom­men­de Sai­son eben­falls kein Teil der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga sein. Durch die­sen Lizenz­ver­zicht ist ein Teil­nah­me­platz in der ProB frei­ge­wor­den, wel­cher an die zwei­te Mann­schaft der ROSTOCK Sea­wol­ves ver­ge­ben wurde.