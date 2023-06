Senio­ren­bei­rat: Sit­zung und Spen­de für Soli­dar­part­ner­stadt Browary

Der Senio­ren­bei­rat der Stadt kommt am Mon­tag, 12. Juni, um 16:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. Beru­fung eines neu­en stell­ver­tre­ten­den Mit­glieds für die Bewoh­ner­ver­tre­tung (sta­tio­nä­re Pfle­ge) und eines neu­en Mit­glieds für den Pari­tä­ti­schen Wohl­fahrts­ver­band, die Ein­füh­rung des Prei­ses „Mit­ein­an­der – für­ein­an­der“ des Senio­ren­bei­rats sowie Berich­te aus den Arbeitsgruppen.

Gegen 17:30 Uhr nimmt – in Anwe­sen­heit von Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik – eine Dele­ga­ti­on der Soli­dar­part­ner­stadt Bro­wa­ry eine Spen­de des Senio­ren­ca­fés Ukrai­ne ent­ge­gen. Der Senio­ren­bei­rat setzt damit ein wei­te­res Zei­chen der Soli­da­ri­tät mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern „60+“ in Bro­wa­ry und för­dert mit der Spen­de gemein­sam mit dem Arbeits­kreis Senio­ren und Hel­fer­kreis St. Hein­rich den Aus­bau von Ange­bo­ten für Senio­ren. Bereits ab 15.30 Uhr besteht die Mög­lich­keit zum gegen­sei­ti­gen Aus­tausch zwi­schen Mit­glie­dern, der Ver­wal­tung und den Bür­ge­rin­nen und Bürgern.

Natur­schutz­bei­rat befasst sich mit Bachgraben-Kartierung

Die Vor­stel­lung der Kar­tie­rung des Bach­gra­bens ist ein The­ma der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Natur­schutz­bei­rats, die am Mon­tag, 12. Juni, um 17:00 Uhr statt­fin­det. Im Kon­fe­renz­raum des Ver­wal­tungs­ge­bäu­des Schuh­stra­ße 40 ste­hen unter ande­rem auch die Erwei­te­rung des Uni-Süd­ge­län­des und Aus­wir­kun­gen des „über­ra­gen­den öffent­li­chen Inter­es­ses“ für erneu­er­ba­re Ener­gien (z.B. Pho­to­vol­ta­ik im Land­schafts­schutz­ge­biet) auf der Tagesordnung.

Diens­tag, 13. Juni 2023, 18:00 Uhr, Redoutensaal

Stadt lädt zu Ein­bür­ge­rungs­fei­er ein

Die Stadt Erlan­gen lädt am Diens­tag, 13. Juni, um 18:00 Uhr alle neu Ein­ge­bür­ger­ten des Jah­res 2022 mit ihren Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen zu einer Fei­er in den Redou­ten­saal ein. Nach der Begrü­ßung durch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik rich­tet sich der Vor­sit­zen­de des Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rats, Rami Bouk­ha­chem, in einem Gruß­wort an die Anwe­sen­den. Anschlie­ßend stellt eine neu ein­ge­bür­ger­te Per­son ihre Moti­va­ti­on dar, sich ein­bür­gern zu las­sen. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sor­gen die „Rhyth­m­cats“ der Sing- und Musik­schu­le Erlangen.

Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck trifft sich zu Sitzung

Der Stadt­teil­bei­rat Anger/​Bruck kommt am Diens­tag, 13. Juni, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Um 19:00 Uhr beginnt sie im Sie­mens Cam­pus-Pro­jekt­bü­ro (Sie­mens­pro­me­na­de 1, Gebäu­de M111). The­men sind die Vor­stel­lung des Sie­mens Cam­pus, der bar­rie­re­freie Aus­bau der Hal­te­stel­le Bruck Kir­che und die Anpas­sung der Kreu­zung Für­ther/­Fe­lix-Klein-Stra­ße und ande­res mehr.

Bür­ger­ver­samm­lung für Altstadt/​Zentrum

Zur Bür­ger­ver­samm­lung für die Berei­che Altstadt/​Zentrum lädt die Stadt Erlan­gen am Diens­tag, 13. Juni, um 20:00 Uhr ein. Im Innen­hof des Palais Stut­ter­heim (Markt­platz 1) sind die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­la­den, ihre Anlie­gen direkt an die Stadt­ver­wal­tung zu rich­ten. Die Lei­tung der Ver­samm­lung hat Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Fra­gen und The­men kön­nen schrift­lich vor­ab (bis Mon­tag, 12. Juni) an die Ver­wal­tung gerich­tet wer­den. Kon­takt: Stadt Erlan­gen, Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt, 91051 Erlan­gen, oder per E‑Mail: buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de. Mehr Infor­ma­tio­nen, zum Bei­spiel zu den Ver­samm­lungs­ter­mi­nen für die­ses Jahr, gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​e​r​g​e​r​v​e​r​s​a​m​m​l​ung.

Bier­weg: Nächt­li­che Sper­rung wird verlängert

Die nächt­li­che Sper­rung des Bier­wegs im Zuge des Neu­baus der Aurach­tal­brücke muss bis vor­aus­sicht­lich 23. Juni, jeweils von ca. 19:00 Uhr bis ca. 5:00 Uhr, ver­län­gert wer­den. Dar­über infor­mier­te jetzt die Auto­bahn­di­rek­ti­on Nord­bay­ern. Im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der Bun­des­au­to­bahn A3 wird die Aurach­tal­brücke in zwei Etap­pen neu gebaut. Der unter der Brücke ver­lau­fen­de Rad- und Wirt­schafts­weg (Bier­weg) muss des­halb gesperrt wer­den. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.