Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Poli­zei­ein­satz am Bahn­hof – Mann mit Mes­ser bewaffnet

Am Diens­tag­abend sorg­te ein 42-jäh­ri­ger Mann, der mit einem Mes­ser bewaff­net am Haupt­bahn­hof in Erlan­gen mit meh­re­ren Per­so­nen Streit such­te, für einen grö­ße­ren Polizeieinsatz.

Kurz nach 20 Uhr tauch­te der 42-Jäh­ri­ge am Bahn­hof und hat­te ein Mes­ser in sei­ner Hand. Ohne dass es zu Angrif­fen auf anwe­sen­de Per­so­nen kam, ver­such­te er mit die­sen einen Streit vom Zaun zu brechen.

Beim Ein­tref­fen der alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen stand der Mann am Bahn­steig, zwi­schen­zeit­lich war er auch schon auf die Gleis­an­la­ge gesprun­gen. Der 42- Jäh­ri­ge hielt sich das Mes­ser an die Brust und schrie herum.

Um Gefah­ren für Außen­ste­hen­de zu ver­hin­dern, räum­ten die Ein­satz­kräf­te den Bahnsteig.

Nach mehr­fa­cher Auf­for­de­rung leg­te der Mann sein Mes­ser schließ­lich ab, so dass es den Poli­zei­kräf­ten gelang, ihn zu überwältigen.

Auf­grund sei­nes psy­chi­schen Zustan­des wie­sen die Beam­ten den 42-Jäh­ri­gen in eine Fach­kli­nik ein.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Vor­dach angefahren

Heroldsberg/​Kleingeschaidt – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 09:45 Uhr bis 17:00 Uhr, wur­de in Klein­ge­schaidt, am Anwe­sen der Haus­num­mer 30 das glä­ser­ne Vor­dach durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ange­fah­ren und dadurch kom­plett beschä­digt. Es ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von 2500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, mel­den sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter Ruf­num­mer 09131/760–514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­dieb­stahl in Herzogenaurach

Im Zeit­raum vom 26.05.23 09:00 Uhr bis 27.05.23 19:00 Uhr wur­de im Olym­pia­ring 2 vom Mit­ar­bei­ter­fahr­rad­stell­platz ein Fahr­rad, durch einen unbe­kann­ten Täter, ent­wen­det. Das MTB der Mar­ke Bulls, Typ Rap­tor Disc in der Farb­kom­bi­na­ti­on schwarz-rot war mit einem Ket­ten­schloss versperrt.

Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 400,- Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Fahr­rad­dieb­stahl nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herzogenaurach

Bereits am Frei­tag, den 02.06.23 im Zeit­raum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, wur­de auf dem EDE­KA Kun­den­park­platz, in der Erlan­ger Str. 60, der PKW Audi TTS Cou­pe in der Far­be weiß durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und beschädigt.

Die Beschä­di­gun­gen sind im Bereich des vor­de­ren, lin­ken Kot­flü­gels und Stoßfänger.

Der Scha­den beläuft sich auf ca. 7000,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -