Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Cobur­ger Poli­zei nimmt Bau­stel­len­die­be fest

COBURG. In der Nacht zum Mitt­woch nah­men Cobur­ger Poli­zi­sten zwei Kup­fer­die­be unweit einer Bau­stel­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet fest. Im Fahr­zeug der Män­ner fan­den die Beam­ten Diebesgut.

Ein Anwoh­ner der Milch­hof­stra­ße teil­te der Cobur­ger Poli­zei gegen 1 Uhr zwei ver­däch­ti­ge Per­so­nen auf einer Bau­stel­le mit. Bei einer poli­zei­li­chen Fahn­dung mit meh­re­ren Strei­fen tra­fen die Beam­ten auf einen 47-Jäh­ri­gen und einen 36-Jäh­ri­gen. Auf dem Park­platz einer Tank­stel­le in der Cal­len­ber­ger Stra­ße fan­den die Beam­ten schließ­lich auch das Auto der bei­den Män­ner. In die­sem befand sich unter ande­rem Tat­werk­zeug sowie eine klei­ne­re Men­ge Kup­fer­ka­bel. Bei der Durch­su­chung der Per­so­nen und deren mit­ge­führ­ter Sachen fan­den die Beam­ten zudem noch meh­re­re Dro­gen­kon­su­mu­ten­si­li­en. Die bei­den Fest­ge­nom­me­nen stan­den zudem unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass der 36-Jäh­ri­ge vor­her aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen mit dem Fahr­zeug unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Füh­rer­schein nach Coburg gefah­ren war. Die Beam­ten ermit­teln nun gegen die bei­den Fest­ge­nom­me­nen wegen Dieb­stahls von einer Bau­stel­le sowie Haus­frie­dens­bruch. Gegen den 36-Jäh­ri­gen wird zudem wegen des Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln, der Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss sowie Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ermittelt.

Rei­fen­plat­zer sorgt für Verkehrsunfall

GRUB A. FORST, B303, LKR. COBURG. Auf der Bun­des­stra­ße 303 auf Höhe Roth am Forst platz­te am Diens­tag­abend ein Rei­fen des Autos einer 29-Jäh­ri­gen. Die­se ver­lor dar­auf­hin die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und fuhr in die Leitplanke.

Die Frau aus dem Land­kreis Coburg war am Diens­tag um 19 Uhr mit ihrem Fahr­zeug auf der B303 von Coburg in Rich­tung Ebers­dorf unter­wegs. Auf Höhe des Gru­ber Orts­teils Roth am Forst platz­te der rech­te Vor­der­rei­fen am Fahr­zeug der Frau. Dar­auf­hin kam die­se nach rechts von der Stra­ße ab und tou­chier­te die Leit­plan­ke. Ihr beschä­dig­tes Fahr­zeug stell­te die Frau schließ­lich in einer Bus­halts­tel­le ab. Es war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Außen­schutz­plan­ke wur­de durch den Zusam­men­stoß beschä­digt. Am Fahr­zeug der 29-Jäh­ri­gen sowie der beschä­dig­ten Schutz­plan­ke ent­stand ins­ge­samt Sach­scha­den in Höhe von 5.000 Euro. Die Frau blieb bei dem Unfall unver­letzt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Trak­tor nicht erhalten

Stein­wie­sen – Ende Mai woll­te ein Geschä­dig­ter aus einem Gemein­de­teil von Stein­wie­sen über eine Inter­net­platt­form einen Trak­tor für den Kauf­preis von 2600 Euro erwer­ben. Nach einer Kon­takt­auf­nah­me sei­tens des Geschä­dig­ten mit dem Anbie­ter wur­de der ver­ein­bar­te Kauf­preis über­wie­sen. Bis­lang kam es aller­dings nicht zur Lie­fe­rung des Trak­tors, was den Geschä­dig­ten nun dazu ver­an­lass­te, Anzei­ge bei der Poli­zei zu erstatten.

Streif­vor­gang im Gegenverkehr

Stein­wie­sen – Die Fah­re­rin eines Sko­das fuhr am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 05.30 Uhr auf der Kreis­stra­ße 16 von Stein­wie­sen kom­mend in Rich­tung Nurn. Etwa auf hal­ber Strecke kommt ihr die Fah­re­rin eines Opel ent­ge­gen. Obwohl bei­de Fahr­zeug­füh­re­rin­nen äußerst rechts gefah­ren sein woll­ten, kam es zur Streif­vor­gang der bei­den Außen­spie­gel. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 300 Euro.