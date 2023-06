Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Auf ein Par­fum und ein Make-up im Gesamt­wert von 164 Euro hat­te es am Diens­tag­mit­tag eine 35-jäh­ri­ge Frau in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt abge­se­hen. Sie wur­de wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Gestoh­le­ne Schu­he und Beklei­dung aufgefallen

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz vor 23.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten dar­über infor­miert, dass dort ein 23-jäh­ri­ger Mann fest­ge­hal­ten wird, der hoch­wer­ti­ge Schu­he und Beklei­dungs­stücke bei sich hat­te, an wel­chen noch die Eti­ket­ten ange­bracht waren. Weil der Ver­dacht des Dieb­stahls der Gegen­stän­de im Wert von knapp 500 Euro bestand, wur­de der Mann festgenommen.

Unbe­kann­ter ver­kratzt gepark­ten Seat

BAM­BERG. Zwi­schen 01.05.2023 und 06.06.2023 wur­de in der Stra­ße Die Krött ein dort gepark­ter schwar­zer Seat an der Bei­fah­rer­sei­te zer­kratzt. Der Täter benutz­te dazu einen spit­zen Gegen­stand und rich­te­te Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro an.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz vor 11.00 Uhr, stürz­te ein E‑S­coo­ter-Fah­rer, als die­ser am Schön­leins­platz den Bord­stein hoch­fah­ren woll­te. Grund hier­für war, dass der E‑Scooter plötz­lich zusam­men­klapp­te. Der 25-jäh­ri­ge Mann zog sich Prel­lun­gen und Schürf­wun­den zu, die im Kli­ni­kum Bam­berg behan­delt wer­den mussten.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 15.000 Euro und ein leicht­ver­letz­ter Motor­rad­fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Diens­tag­früh, gegen 09.40 Uhr, in der Zoll­ner­stra­ße ereig­net hat­te. Hier fuhr eine Opel-Fah­re­rin von einer Park­lücke aus und über­sah einen Suzu­ki-Fah­rer, der sich durch den Sturz Prel­lun­gen und Abschür­fun­gen zuzog. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahrbereit.

25-Jäh­ri­ger greift 20-Jäh­ri­gen an

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz vor 21.00 Uhr, wur­de die Poli­zei zu einem Streit auf dem Park­platz eines Super­mark­tes An der Brei­ten­au geru­fen. Wie sich her­aus­stell­te, griff ein 25-jäh­ri­ger Mann sei­nen 20-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten an und würg­te ihn. Als ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge in das Gesche­hen ein­grei­fen woll­te, wur­de die­ser von zwei Kum­pels zurück­ge­hal­ten. Danach hob der 25-Jäh­ri­ge den ande­ren Mann am Hals hoch und warf die­sen auf den Boden, wo er mit dem Hin­ter­kopf auf­schlug, eine Kopf­platz­wun­de erlitt und kurz bewusst­los war. Dadurch erlitt der Geschä­dig­te Schürf­wun­den und eine Kopf­platz­wun­de. Der Angrei­fer räum­te die Tat ein und muss sich wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

18-Jäh­ri­ger schlägt mit Glas­scher­be zu

BAM­BERG. Zu einem Streit in einer Woh­nung in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten wur­de die Poli­zei am Mitt­woch­früh, kurz vor 04.00 Uhr, geru­fen. Hier griff ein 18-jäh­ri­ger Bewoh­ner zunächst einen ande­ren Mann an und schlug ihm ins Gesicht. Danach nahm er eine Glas­scher­be und ver­letz­te einen 26-Jäh­ri­gen damit im Gesicht, wes­halb die­ser unter­halb eines Auges ver­letzt wur­de und ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Die bei­den Täter wer­den wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung angezeigt.

Bei Per­so­nen­kon­trol­le Mari­hua­na gefunden

BAM­BERG. Am Diens­tag fan­den Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste in Bam­berg Mari­hua­na im zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich bei einem 20-Jäh­ri­gen und eine klei­ne Men­ge Mari­hua­na bei einem 24-Jäh­ri­gen. Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am frü­hen Diens­tag­nach­mit­tag, 13.45 Uhr, gerie­ten zwei Fuß­gän­ger in das Visier der Poli­zei­strei­fe. In der Maga­zin­stra­ße in Bam­berg stopp­ten die Poli­zi­sten die 20 und 24 Jah­re alten Män­ner und führ­ten Per­so­nen­kon­trol­len durch. Dabei stie­ßen sie bei bei­den Män­nern auf klei­ne Men­gen Mari­hua­na. Bei den anschlie­ßen­den, rich­ter­lich ange­ord­ne­ten Woh­nungs­durch­su­chun­gen, fan­den die Beam­ten wei­te­re Can­na­bis­pro­duk­te im hohen zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich bei dem 20-jäh­ri­gen Bam­ber­ger und beschlag­nahm­ten die­se. In der Woh­nung des 24-Jäh­ri­gen aus Bam­berg stie­ßen sie auf Rausch­gift-Uten­si­li­en, die sie eben­falls beschlag­nahm­ten. Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg die Ermitt­lun­gen übernommen.

Bei­de Män­ner müs­sen sich wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. In der Mee­dens­dor­fer Stra­ße wur­den die Fahr­bahn und meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen mit Far­be besprüht. Die Tat­zeit liegt zwi­schen dem 18.05.2023 und dem 24.05.2023. Die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeu­gen kön­nen sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land mel­den, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Diens­tag, gegen 15:00 Uhr, streif­te ein Pkw-Fah­rer beim Abbie­gen von der Dr.-Robert-Pfleger-Straße in den Hall­stät­ter Weg mit dem lin­ken Außen­spie­gel sei­nes Fahr­zeugs einen ver­kehrs­be­dingt ste­hen­den Pkw. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr wei­ter, ohne ste­hen zu blei­ben. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und ist für Zeu­gen­hin­wei­se erreich­bar unter Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Am Diens­tag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:20 Uhr, wur­de in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der Sach­scha­den liegt bei ca. 500 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ist bis­lang unbe­kannt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eber­mann­stadt. Bereit­ge­stell­te Son­nen­lie­ge­stüh­le des Radio­sen­ders Radio Bam­berg für die besten Lie­ge­plät­ze im Frei­bad Eber­mann­stadt luden bis­lang unbe­kann­te Täter zum Mit­neh­men ein. Die bei­den Täter konn­te noch von einem Mit­ar­bei­ter des Frei­ba­des beob­ach­tet wer­den. Trotz sofor­ti­ger Ver­fol­gung konn­ten sich die Täter mit­samt den Stüh­len durch Flucht ent­zie­hen. Bei den Stüh­len han­delt es sich um Holz­lie­ge­stüh­le mit einem gel­ben Tex­til­über­zug und einer schwar­zen Radio Bam­berg Auf­schrift. Hin­wei­se zu den Tätern oder den Ver­bleib der Stüh­le nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt (09194/73880) entgegen.

Ober­tru­bach. Ein vor einem Wohn­an­we­sen abge­stell­ter Pkw wur­de von einem unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig mit einem spit­zen Gegen­stand auf der gesam­ten lin­ken Fahr­zeug­län­ge zer­kratzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se des Täters nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt entgegen.

Eber­mann­stadt. Beim Ein­par­ken auf dem Park­platz des Kli­ni­kums Eber­mann­stadt leg­te eine 83-jäh­ri­ge Rent­ne­rin aus Ver­se­hen den Rück­wärts­gang ein, wodurch sie zunächst das hin­ter ihr ste­hen­de Fahr­zeug tou­chiert. An die­sem vor­bei schrammt das Auto an zwei wei­te­re, par­ken­de Wagen. Der Gesamt­scha­den an den ins­ge­samt 4 beschä­dig­ten Pkw´s wird auf etwa 8.000,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Diens­tag­mit­tag gegen 13:00 Uhr fuhr eine 35-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw auf der Kon­rad-Ott-Stra­ße und blieb an der Ein­mün­dung zur Bay­reu­ther Stra­ße tei­le­wei­se auf dem Rad­weg ver­kehrs­be­dingt ste­hen. Ein auf dem Rad­weg stadt­aus­wärts fah­ren­der 77-Jäh­ri­ger wich mit sei­nem Pedelec dem Fahr­zeug aus und stürz­te anschlie­ßend, als er schon am Pkw vor­bei war. Der Rent­ner wur­de hier­bei leicht ver­letzt und sein Fahr­rad konn­te kei­nen Scha­den aufweisen.

Burk. Ein 55-jäh­ri­ger Mann fuhr Diens­tag­mit­tag mit sei­nem Pedelec auf dem Fuß- und Rad­weg auf der Sport­in­sel in der Nähe des Fluß­ufers und woll­te an der Ein­mün­dung zum Wohn­mo­bil­stell­platz nach links abbie­gen. Hier­bei stürz­te er allein­be­tei­ligt und zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Er wur­de mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus verbracht.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Diens­tag­vor­mit­tag wur­de ein 16-jäh­ri­ges Mäd­chen, wel­ches mit einem E‑Scooter unter­wegs war, auf der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Das Elek­tro­kleinst­fahr­zeug hat­te kein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen, wor­auf­hin der Schü­le­rin die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de. Nun folgt eine Anzei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Forch­heim. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter­zo­gen am Diens­tag­mit­tag in der Reu­ther Stra­ße einen 43 jäh­ri­gen Mann einer Kon­trol­le, da er beim Fah­ren sei­nes Pkws das Han­dy benutz­te. Hier­bei stell­ten die Poli­zi­sten fest, dass der 43-Jäh­ri­ge nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­sagt und ein Straf­ver­fah­ren eingeleitet.

Schlaifhau­sen. Bereits am Sonn­tag, 07.05.2023 gegen 02:00 Uhr, kam es auf dem Nach­hau­se­weg vom Wal­ber­la­fest zu Strei­tig­kei­ten. Hier­bei wur­de ein 21-jäh­ri­ger Mann von zwei Unbe­kann­ten geschla­gen und in den Schwitz­ka­sten genom­men. Einer der bei­den Unbe­kann­ten war ca. 30 Jah­re alt, 180 cm groß, hat­te schul­ter­lan­ge brau­ne Haa­re, einen Zie­gen­bart und trug eine schwar­ze Bril­le. Der ande­re Betei­lig­te war auch etwa 30 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, trug eine Base­ball-Kap­pe und trug eine wei­ße Bril­le. Zeu­gen wel­che Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Forch­heim. Zwi­schen einem 24-jäh­ri­gen Mann und einem 23-Jäh­ri­gen kam es Diens­tag­nacht gegen 21:45 Uhr zu einer ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung in der Zweibrückenstraße/​Nürnberger Stra­ße. Hier­bei wur­de der 23-Jäh­ri­ge mit der Faust ins Gesicht geschla­gen und er erlitt leich­te Ver­let­zun­gen. Dem Täter erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -