Der Wald rund um Vier­zehn­hei­li­gen ist etwas ganz Beson­de­res. Die baye­ri­schen Staats­for­sten haben den Wald des­halb unter Schutz gestellt. Auf über 500 Hekt­ar wird der Wald sich sel­ber über­las­sen und kann sich lang­sam zu einem „Urwald“ entwickeln.

Bei einer Exkur­si­on am 10. Juni 2023 um 13 Uhr erklärt die Revier­lei­te­rin Vero­ni­ka Merz die Lebens­räu­me im Wald und stellt sel­te­ne Pflan­zen und Tier­ar­ten vor. Einen Ein­druck der Ent­wick­lung hin zu einem „wil­den Wald“ kön­nen sich die Teil­neh­mer bei einer Durch­que­rung des Natur­wald­re­ser­va­tes Kit­schent­hal­ran­gen machen.

Treff­punkt am 10. Juni ist um 13 Uhr am Natur­wald­park­platz am Buch­ran­gen (sie­he Kar­ten­aus­schnitt), die Zufahrt ist über Lah­mer Weg, Klo­ster­lang­heim, mög­lich. Die Exkur­si­on dau­ert etwa zwei Stun­den, festes Schuh­werk ist erforderlich.