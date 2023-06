Es ist Geld, das defi­ni­tiv sinn­voll ver­wen­det wird: Die von der Gemein­de Alten­kunst­adt im Okto­ber 2016 gegrün­de­te, gemein­nüt­zi­ge „Stif­tung Unser Alten­kunst­adt“ bringt sich in ver­schie­de­nen Berei­chen zur För­de­rung des Gemein­wohls ein. Seit kur­zem ver­fügt die Stif­tung über zusätz­li­che 3000 €. Gise­la und Bene­dikt Raab von der RAAB Bau­ge­sell­schaft mbH & Co KG aus Ebens­feld haben einen Spen­den­scheck in Höhe von 3000 € an Bür­ger­mei­ster Robert Hüm­mer über­ge­ben. „Auch in die­sem Jahr möch­ten wir wie­der ein sozia­les, regio­na­les Pro­jekt finan­zi­ell unter­stüt­zen.“, sag­te Gise­la Raab, Geschäfts­füh­re­rin des Ebens­fel­der Bau­un­ter­neh­mens. „Unse­re Wahl ist in die­sem Jahr auf die „Stif­tung Unser Alten­kunst­adt“ gefal­len. Zur Gemein­de Alten­kunst­adt haben wir durch unser Pro­jekt „Woh­nen im Apfel­gar­ten“, das 2021 fer­tig­ge­stellt wur­de, eine enge Bin­dung bekommen.“

Die RAAB Bau­ge­sell­schaft hat für ihre beson­de­ren regio­na­len Bau­pro­jek­te und ihre Ver­bun­den­heit zur Regi­on Ober­fran­ken erst kürz­lich vom Baye­ri­schen Hei­mat­mi­ni­ster Albert Für­acker die Aus­zeich­nung „Hei­mat­ver­bun­de­nes Unter­neh­men“ erhalten.

Bür­ger­mei­ster Robert Hüm­mer bedank­te sich im Namen der Gemein­de sowie der Stif­tung für die groß­zü­gi­ge Spen­de. Die Stif­tung hat in den letz­ten Jah­ren schon vie­le Pro­jek­te unter­stützt, wie z.B. in der Ukrai­ne­hil­fe, die Initia­ti­ve Fahr­rad Rik­scha der Pro­jekt­grup­pe In der Hei­mat woh­nen, die Büche­rei der evan­ge­lisch-luthe­ri­schen Kir­chen­ge­mein­de, den Jugend­treff „PINS“ oder die Kathi-Baur und Kreuz­berg-Kita sowie das Haus des Kin­des Plus, um eine Aus­wahl zu nennen.