ERLAN­GEN-HÖCH­STADT. Die Nach­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie und auch die anhal­ten­den krie­ge­ri­schen Hand­lun­gen in der Ukrai­ne for­dern die baye­ri­sche Wirt­schaft ins­ge­samt, aber ins­be­son­de­re auch inter­na­tio­nal täti­ge Unter­neh­men wei­ter her­aus. Trotz aller damit zusam­men­hän­gen­den Wid­rig­kei­ten gibt es wei­ter­hin vie­le Unter­neh­men, die erfolg­reich im inter­na­tio­na­len Geschäft aktiv sind. Bereits zum 16. Mal wer­den in die­sem Jahr wie­der gera­de klei­ne­re Unter­neh­men mit dem Export­preis Bay­ern aus­ge­zeich­net, deren Stra­te­gie sowie Mut, Ideen und Durch­hal­te­ver­mö­gen zu beson­de­ren inter­na­tio­na­len Erfol­gen im inter­na­tio­na­len Geschäft geführt haben. Noch bis Mon­tag, den 31. Juli 2023, kön­nen sich Unter­neh­men aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt für den Export­preis Bay­ern 2023 bewer­ben. Dar­auf weist die Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rung hin.

ERFOLG­REICH AKTIV IM INTER­NA­TIO­NA­LEN GESCHÄFT

Der Wett­be­werb rich­tet sich beson­ders an klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men mit maxi­mal 100 Voll­zeit­be­schäf­tig­ten. Die­ses Jahr wird der Preis wie­der in den fünf Kate­go­rien Indu­strie, Han­del, Dienst­lei­stung, Hand­werk und Genuss­land ver­lie­hen. Den Preis­trä­gern win­ken neben einem Kurz­film über das Unter­neh­men und sei­ne Erfolgs­ge­schich­te eine indi­vi­du­ell gefer­tig­te Export­preis-Tro­phäe eines baye­ri­schen Kunst­hand­wer­kers und eine Urkun­de. Dar­über hin­aus sind sie berech­tigt, das Export­preis-Logo auf allen Fir­men­un­ter­la­gen zu füh­ren. Die Preis­ver­lei­hung fin­det am Vor­abend der IHK Trade & Con­nect, 22. Novem­ber 2023, in der Hand­werks­kam­mer für Mün­chen in Ober­bay­ern statt.

Der „Export­preis Bay­ern“ ist eine Akti­on des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Infra­struk­tur, Ver­kehr und Tech­no­lo­gie, des Baye­ri­schen Indu­strie- und Han­dels­kam­mer­ta­ges, der Arbeits­ge­mein­schaft der baye­ri­schen Hand­werks­kam­mern in Zusam­men­ar­beit mit „Bay­ern Inter­na­tio­nal“. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.export​preis​-bay​ern​.de