Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pe vom Profi

Stei­gen Sie jetzt auf erneu­er­ba­re Ener­gien um. Nut­zen Sie die Son­nen­en­er­gie zur Eigen­strom­pro­duk­ti­on und die Ener­gie der Umge­bungs­luft zum Hei­zen mit einer Wär­me­pum­pe. Als System kom­bi­niert bil­det bei­des zusam­men die per­fek­te Lösung, um die eige­nen CO2-Emis­sio­nen zu redu­zie­ren und aut­ark von stei­gen­den Strom- und Ölprei­sen zu sein. Opti­mal wäre es da natür­lich alles aus einer Hand zu bekom­men. Denn so müs­sen vor­her kei­ne beson­de­ren Abspra­chen statt­fin­den und die ver­bau­ten Kom­po­nen­ten kön­nen mit­ein­an­der kommunizieren.

Beson­ders gut ist die­se Kom­bi­na­ti­on der bei­den Syste­me vor allem, da eine Wär­me­pum­pe viel Strom benö­tigt und mit dem gekauf­ten Strom aus dem Netz doch recht teu­er ist. Kom­bi­niert man jedoch Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pe, kann der selbst­pro­du­zier­te Strom für die Wär­me­pum­pe genutzt werden.

Sie suchen einen erfah­re­nen Ansprech­part­ner in Pretz­feld, Eber­mann­stadt, Kirch­eh­ren­bach der bei­des installiert?

Dann wen­den Sie sich an iKra­tos – Ihren Pho­to­vol­ta­ik- und Wär­me­pum­pen-Pro­fi in der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

