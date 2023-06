Am Frei­tag, den 09. Juni 2023, 21:30 Uhr, steht in der Treff­bar des ETA Hoff­mann Thea­ters „ETA trifft…Das Quiz!“ auf dem Pro­gramm. Quiz­ma­ster ist René Schmitz, Requi­si­teur am Thea­ter und bekannt als Ver­an­stal­ter von „Das Quiz mit René Schmitz“ im Stil­bruch Bam­berg. Im Show­teil bei ETA (Dani­el Seni­uk) und sei­nem Assi­sten­ten Dirk (Eric Wehlan) zu Gast sind Susi Weber, Regis­seu­rin von „Zur schö­nen Aus­sicht“ (Cal­derón-Spie­le) und Ensem­ble­mit­glied Phi­li­ne Büh­rer. Ein­lass ist ab 20:30 Uhr. Der Ein­tritt ist frei. Anmel­dun­gen für die Quiz­ti­sche wer­den per Mail unter disposition@​theater.​bamberg.​de entgegengenommen.