Stadt­kir­che Bay­reuth – SAI­TEN­SPIEL UND TASTEN­KUNST – Kon­zert im Rah­men der „Frän­ki­schen Orgeltage“

Das Dresd­ner Barock­or­che­ster und Prof. Lucas Poh­le an der Orgel bie­ten am kom­men­den Sams­tag, 3. Juni 2023 um 19 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth ein früh­lings­haf­tes Pro­gramm dar: Aus dem bekann­ten Zyklus „Die vier Jah­res­zei­ten“ von Anto­nio Vival­di erklin­gen „Früh­ling“ und „Som­mer“.

Eines der zahl­rei­chen, abwechs­lungs­rei­chen Kon­zer­te für Orgel und Orche­ster von G.F. Hän­del trägt den Bei­na­men „Der Kuckuck und die Nach­ti­gall“ – was sich beim Hören schnell erschließt. Johann Seba­sti­an Bach, Zeit­ge­nos­se der bei­den genann­ten Kom­po­ni­sten, ist in die­sem Pro­gramm mit drei gro­ßen Choral­be­ar­bei­tun­gen zu Pfingst­cho­rä­len sowie zwei Sin­fo­niae für Orgel und Orche­ster aus der Kan­ta­te „Geist und See­le wird ver­wir­ret“ BWV 35 ver­tre­ten. Das jüng­ste Werk stammt aus der Feder des Bach-Soh­nes Carl Phil­ipp Ema­nu­el, des­sen Kon­zer­te für Orgel (oder Cem­ba­lo) schon in die Epo­che des Emp­find­sa­men Stils gehö­ren und sich durch gewag­te Har­mo­nien, ein­falls­rei­che Melo­dien und zahl­rei­che musi­ka­li­sche über­ra­schen­de Momen­te aus­zeich­nen. Das Dresd­ner Barock­or­che­ster zeich­net sich durch ein leben­di­ges, an histo­ri­schen Quel­len ori­en­tier­tes Musi­zie­ren auf histo­ri­schen Instru­men­ten aus. Der Ein­tritt ist frei, es wird um Spen­den zur Kosten­deckung gebeten.