Das dies­jäh­ri­ge ARE­NA Festi­val steht vor der Tür und ver­spricht fünf Tage vol­ler Span­nung, Krea­ti­vi­tät und Cha­os. Vom 21. bis zum 25. Juni 2023 wird Erlan­gen zum Hot­spot für Tanz, Thea­ter und (Performance-)Kunst. Acht inter­na­tio­na­le Künst­ler­grup­pen brin­gen das Festi­val­mot­to CHA­OS auf neu geschaf­fe­ne wie auch bereits eta­blier­te Büh­nen. Im Rah­men­pro­gramm kön­nen die Zuschau­en­den selbst aktiv werden.

Das stu­den­tisch orga­ni­sier­te ARE­NA Festi­val fin­det in die­sem Jahr bereits zum 33. Mal statt. Mit wech­seln­den Mot­tos und einer Aus­wahl inter­na­tio­na­ler Künst­ler­grup­pen schafft das Festi­val jähr­lich eine Platt­form für Krea­ti­vi­tät, Aus­tausch und außer­ge­wöhn­li­che Erleb­nis­se. „Das Festi­val greift in die­sem Jahr die all­ge­mein spür­ba­re Unge­wiss­heit und Über­for­de­rung der aktu­el­len Welt­la­ge auf.”, so Flo­ri­an Fischer, Vor­stand des Ver­eins ARE­NA – der jun­gen Kün­ste e.V.. Die Festi­val­wo­che wird offi­zi­ell am 21. Juni 2023 um 18 Uhr im Expe­ri­men­tier­thea­ter der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg eröff­net. In der Eröff­nungs-Per­for­mance »Rau­schen« sucht das Kol­lek­tiv »fau« den Pau­se-Knopf. Sie wol­len dem All­tags­cha­os ent­kom­men, hören, wie Stil­le klingt, und füh­len, was es heißt, durch die Mau­ern des Rau­schens zu bre­chen. Miri­am Sapio aus dem ARE­NA-Vor­stand erklärt: „Wir wol­len uns dem chao­ti­schen All­tag hin­ge­ben und hin­ter­fra­gen, was wir dem Cha­os künst­le­risch ent­ge­gen­stel­len können.”

Im viel­sei­ti­gen Rah­men­pro­gramm kön­nen die Zuschau­en­den in diver­sen Work­shops selbst kör­per­lich, emo­tio­nal und men­tal par­ti­zi­pie­ren. Das Team hin­ter dem Festi­val ruft das Publi­kum auf: „Lasst uns chao­tisch sein!“

Der Kar­ten­vor­ver­kauf star­tet am 1. Juni 2023 online, in der Zeit vom 6. – 17. Juni 2023 kön­nen die Kar­ten direkt am Huge­not­ten­platz in der Innen­stadt erstan­den wer­den. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu den Stücken, das kosten­freie Rah­men­pro­gramm sowie der Ticket­shop sind auf are​na​-festi​val​.de zu finden.