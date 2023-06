Ein König aus Eggolsheim

Dür­fen wir vor­stel­len: Sei­ne Maje­stät Bezirks­schüt­zen­kö­nig von Ober­fran­ken Jür­gen Schwarzmann.

Par­al­lel zum Sonn­tags-Schieß­tag unse­res Bür­ger­schie­ßens nahm unser Ehren­vor­stand Jür­gen Schwarz­mann mit sei­ner Frau Mari­on am 70. Bezirks­schüt­zen­tag des Bezirks Ober­fran­ken in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le in Bam­berg teil. Was man schon hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand mun­kel­te, wur­de um die Mit­tags­zeit her­um Rea­li­tät. Mit einem 62,5 Tei­ler konn­te unser Alt­mei­ster die gesam­te Ober­frän­ki­sche Kon­kur­renz auf die hin­te­ren Plät­ze ver­wei­sen und sich als erster Ein­tracht-Schüt­ze die­se Königs­wür­de sichern.

Für ein Jahr steht Jür­gen Schwarz­mann nun als Ober­ste Maje­stät an der Spit­ze von mehr als 32.500 Schüt­zen des Schüt­zen­be­zirks Ober­fran­ken. Auch unser Paten­ver­ein von Edel­weiß Reuth hat­te an die­sem Tag eini­ges zu fei­ern. Sie stel­len mit Anto­nia Meng­was­ser die neue Bezirks­jung­schüt­zen­kö­ni­gin. Somit stellt der Gau Ober­fran­ken West zwei Köni­ge aus dem Land­kreis Forch­heim für ganz Ober­fran­ken, die auch noch über ihre Ver­ei­ne mit­ein­an­der ver­bun­den sind. Als erste Amts­hand­lung nah­men die frisch­ge­backe­nen Bezirks­ma­je­stä­ten am Fest­um­zug anläss­lich der 100-Jahr-Fei­er des Schüt­zen­ver­eins Wil­helm Tell Gos­berg teil. Auf bei­de Wür­den­trä­ger kom­men nun eini­ge aus­ge­wähl­te Ver­an­stal­tun­gen zu, in denen sie den Schüt­zen­be­zirk Ober­fran­ken ver­tre­ten dür­fen. Als Höhe­punkt sei hier der tra­di­tio­nel­le Trach­ten- und Schüt­zen­zug am ersten Okto­ber­fest­sonn­tag genannt.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​ein​tracht​-eggols​heim​.de/