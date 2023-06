Offi­zi­el­le Baye­ri­sche Mei­ster­schaf­ten in den High­land Games (Team­wett­be­wer­be). Mann­schaf­ten aus ganz Bay­ern kämp­fen um die baye­ri­sche Kro­ne der High­lan­der. Umfang­rei­ches Pro­gramm und Spie­le auch für Kinder.

Die 8. Offi­zi­el­len Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten in den High­land Games auf Schloss Guten­eck bei Nab­burg star­ten am Fron­leich­nam-Don­ners­tag, 8. Juni um 11 Uhr. Ver­an­stal­ter ist Schloss Guten­eck, Burk­hard Graf Bei­ssel von Gym­nich. Als Aus­rich­ter fun­giert der High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an e.V., Burglen­gen­feld. Ver­an­stal­tun­gen mit Bezug auf Schott­land haben in Guten­eck mitt­ler­wei­le Tra­di­ti­on. Schon seit 2010 lädt Schloss­herr Burk­hard Graf Bei­ssel von Gym­nich stets am Mitt­woch vor Fron­leich­nam zum Schot­ti­schen Abend ein und seit 2013 fin­den High­land Games am Fron­leich­nam-Don­ners­tag statt.

16 Frauen‑, Her­ren- und Mixed-Teams mes­sen sich in zehn klas­si­schen Dis­zi­pli­nen der High­land Games in Schot­ten­röcken (Kilts), um die 8. Baye­ri­sche Mei­ster­schaft. Damit avan­cie­ren die High­land Games zu einer der erst­klas­sig­sten Ver­an­stal­tun­gen im süd­deut­schen Raum, in Bay­ern sowie­so. Die Wett­kämp­fe fin­den nach dem offi­zi­el­len Regle­ment des Deut­schen High­land Games Ver­ban­des (DHGV e.V.) statt. Die offe­nen Wett­kämp­fe für alle begin­nen um 11 Uhr mit dem fei­er­li­chen Ein­zug. Land­rat Tho­mas Ebe­l­ing als Schirm­herr, Burk­hard Graf Bei­ssel von Gym­nich als Haus­herr und der High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an e.V., Burglen­gen­feld, als Aus­rich­ter freu­en sich auf Teil­neh­mer und Zuschau­er glei­cher­ma­ßen. Neben den Games gibt es auch ein tol­les Kin­der­pro­gramm inklu­si­ve Alpa­kas, Kin­der-High­land Games und Kin­der­schmin­ken, womit der Fami­li­en­aus­flug an Fron­leich­nam gesi­chert ist. Erwar­tet wer­den eini­ge tau­send Besu­cher. Die Mei­ster­schaf­ten wer­den in gewohn­ter Wei­se fach­kun­dig unter­hal­tend mode­riert. Am Mitt­woch­abend, 7. Juni, fin­det ab 18.00 Uhr zur Ein­stim­mung ein Schot­ti­scher Abend mit Live-Musik und Arm­drück­wett­be­werb statt.

Die Mann­schaf­ten, oder wie man bei den High­lan­dern sagt, Clans tre­ten zum sport­li­chen Ver­gleich an, jeweils fünf Spie­ler plus eine Ersatz­per­son. Was zeich­net die Mann­schafts­wett­be­wer­be bei den High­land Games aus? Der sport­li­che Wett­kampf ist auf Ama­teur­mann­schaf­ten aus­ge­legt, die vor allem durch die Freu­de an den Dis­zi­pli­nen und dem Inter­es­se an der schot­ti­schen Kul­tur ver­bun­den sind. Die Dis­zi­pli­nen neh­men Bezug zu tra­di­tio­nel­len schot­ti­schen High­land Games. Es geht weni­ger um Kraft – viel­mehr sind Geschick­lich­keit und Team­geist gefor­dert und des­halb haben alle Teams die Chan­ce auf den Mei­ster­ti­tel. Der Kilt ist als Sport­klei­dung Pflicht. Gespielt wird nach dem Regel­werk des Deut­schen High­land Games Ver­ban­des e. V. und das Schö­ne dar­an ist, dass vie­le Spiel­ge­rä­te aus schot­ti­scher Tra­di­ti­on in der Natur zu fin­den sind wie der Baum­stamm für Caber­toss, Baum­stamm­zie­hen und ‑sla­lom. Stei­ne wer­den benö­tigt für Stone of Man­hood und den Weit­wurf und selbst Stroh fin­det beim Stroh­sack­hoch­wurf Ver­wen­dung. Wür­de man nicht Stopp­uhr, Lap­top und Laut­spre­cher­an­la­ge benö­ti­gen – die High­land Games wären rei­ne „Natur­spie­le“.

Schloss Guten­eck und die High­län­der Bava­ri­an Bar­ba­ri­an e.V. aus Burglen­gen­feld sind gerü­stet für die 8. Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten. Es haben sich 16 Mann­schaf­ten aus ganz Bay­ern ange­mel­det, dar­un­ter auch Firmen‑, Ver­eins- und Freizeitmannschaften.

Die Mann­schafts­dis­zi­pli­nen

Stone of Man­hood: Stei­ne wer­den auf einem 1 Meter hohem Podest abgelegt. Stroh­sack­hoch­wurf: Ein Stroh­sack wird mit einer Heu­ga­bel mög­lichst hoch über ein Gestell geworfen. Stein­sto­ßen: Ein 8 kg schwe­rer Stein wird wie beim Kugel­sto­ßen gestoßen. Baum­stamm­sla­lom: Zwi­schen fünf in den Boden geschla­ge­nen Bal­ken lau­fen die Teams mit einem Stamm auf den Schul­tern einen Slalom. Gewichts­weit­wurf: Ein an einer Ket­te befind­li­ches 12,7‑kg-Gewicht wird mög­lichst weit aus dem Stand herausgeworfen. Baum­stamm­zie­hen: Zwei Bal­ken in knapp 15 Meter Ent­fer­nung mar­kie­ren einen Rund­kurs. Ein hal­bier­ter Stamm von 50 kg, der an einem Seil befe­stigt ist, wird in einem Staf­fel­lauf von jedem Team­mit­glied gezogen. Far­mers­walk: An zwei 40 kg schwe­ren Stäm­men ist jeweils ein Griff befe­stigt. Zwei Höl­zer mar­kie­ren einen Rund­kurs. Mit bei­den Stäm­men läuft jedes Team­mit­glied eine Minu­te lang um den Kurs. Huf­ei­sen­wer­fen: Um eine Stan­ge wer­den zwei Krei­se gezo­gen. Aus 5 Meter Ent­fer­nung wer­den 3 x je 3 Huf­ei­sen geworfen. Caber­toss: Die Königs­dis­zi­plin! Ein Baum­stamm muss so gewor­fen wer­den, dass er sich ein­mal überschlägt. Tau­zie­hen: Alle Mann­schaf­ten kämp­fen im K.O.-System gegeneinander.

Für Damen­teams wer­den leich­te­re Sport­ge­rä­te verwendet.

Zeit­plan und son­sti­ge Infos

08.06.2023: High­land Games

09:00 – 10.30 Uhr – Mel­dung der Teams

11:00 Uhr – Fei­er­li­cher Ein­marsch der Mann­schaf­ten mit Dudelsackmusik

11:30 Uhr – Beginn der Meisterschaften

18:00 Uhr – Siegerehrung

Für Spei­sen und Geträn­ke ist gesorgt. Es wer­den auch schot­ti­sche Gerich­te ange­bo­ten und eine Whis­ky­ver­ko­stung. Ver­schie­de­ne Aus­stel­ler sind vor Ort. Außer­dem: Kin­der­pro­gramm inklu­si­ve Alpa­kas, Kin­der-High­land Games und Kinderschminken.

Ein­tritt: 5,00 EUR, Kin­der bis 12 Jah­re frei, Hun­de sind erlaubt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.schloss​-guten​eck​.de.