Zwei­fel am Studium?

Am 19. Juni 2023 von 09.00 bis 13.00 Uhr bie­ten Bera­ter ver­schie­de­ner Ser­vice-Stel­len eine offe­ne Sprech­stun­de für Stu­di­en­zweif­ler an. Mit dabei sind die Stu­di­en­be­ra­tung der Hoch­schu­le Coburg, die Psy­cho­lo­gi­sche Bera­tung des Stu­den­ten­werks Ober­fran­ken sowie die Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg, die Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken und die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer zu Coburg.

Etwa 25% der Stu­die­ren­den been­den ihr Erst­stu­di­um nicht. Am häu­fig­sten nen­nen Stu­di­en­ab­bre­cher Lei­stungs­pro­ble­me, finan­zi­el­le Eng­päs­se oder man­geln­de Stu­di­en­mo­ti­va­ti­on als Grund. Aber auch die Stu­di­en­be­din­gun­gen, Prü­fungs­angst oder ande­re Grün­de kön­nen eine Rol­le spie­len. Häu­fig kom­men auch meh­re­re Din­ge zusam­men, die einen am Stu­di­um zwei­feln oder einen Stu­di­en­ab­bruch in Erwä­gung zie­hen lassen.

Kat­ja Weiß­mann, Stu­di­en- und Berufs­be­ra­te­rin der Arbeits­agen­tur: „Stu­die­ren­de kön­nen sich an die­sem Tag Rat und Unter­stüt­zung holen – egal, ob sie schon sicher sind, dass sie nicht wei­ter stu­die­ren möch­ten, ob sie über­le­gen, etwas ande­res oder woan­ders zu stu­die­ren, oder ob sie wis­sen möch­ten, ob oder wie sie ihr Stu­di­um doch noch abschlie­ßen können.“

Es ist kei­ne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung nötig. Alle Kon­takt­da­ten fin­den sich auf www​.hs​-coburg​.de im Bereich „Ver­an­stal­tun­gen“.

Kon­takt: studienberatung@​hs-​coburg.​de oder 09561 317 247