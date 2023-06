Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

40-Jäh­ri­ge fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Unter Rausch­gift­ein­fluss war am frü­hen Mon­tag­abend eine 40-Jäh­ri­ge aus Mit­tel­fran­ken mit ihrem Auto im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­ten des Cobur­ger Ein­satz­zu­ges um 18:20 Uhr in der Cal­len­ber­ger Stra­ße fiel die Dro­gen­be­ein­flus­sung der Frau auf. Bei der Durch­su­chung der Fah­re­rin, des Fahr­zeugs sowie ihrer mit­ge­führ­ten Sachen fan­den die Beam­ten eine klei­ne­re Men­ge Rausch­gift auf. Ein Dro­gen­schnell­test reagier­te posi­tiv auf Amphet­ami­ne. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt, ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an und stell­ten den Fahr­zeug­schlüs­sel sicher. Gegen die 40-Jäh­ri­ge wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt

Unbe­kann­te Rad­fah­re­rin beschä­digt gepark­tes Fahrzeug

BAD RODACH, LKR. COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 2.000 Euro ver­ur­sach­te eine bis­lang unbe­kann­te Rad­fah­re­rin an einem gepark­ten Seat im Stadt­ge­biet von Bad Rodach.

Eine 58-Jäh­ri­ge aus Bad Rodach hat­te ihr Fahr­zeug gegen 17 Uhr ord­nungs­ge­mäß in einer Park­bucht in der Mar­tin-Luther-Stra­ße abge­stellt. Eine bis­lang unbe­kann­te Frau fuhr mit ihrem Fahr­rad in der Mar­tin-Luther-Stra­ße und bog an der Ein­mün­dung rechts in die Hel­drit­ter Stra­ße ab. Dabei tou­chier­te sie das Fahr­zeug der 58-Jäh­ri­gen und beschä­dig­te die­ses. Eine bis­lang unbe­kann­te Zeu­gin bekam den Sach­ver­halt mit und infor­mier­te die Seat-Fah­re­rin vom Zusam­men­stoß der unbe­kann­ten Rad­fah­re­rin mit ihrem Fahr­zeug. Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach der bis­lang unbe­kann­ten Zeu­gin und bit­tet die­se sowie wei­te­re Unfall­zeu­gen sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wen­den. Die Beam­ten ermit­teln wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Trun­ken­heits­fahrt unterbunden

Gun­dels­dorf / Kro­nach. Die Beam­ten der Poli­zei in Kro­nach kon­trol­lier­ten in der Mon­tag­nacht im Rah­men einer Kon­troll­stel­le meh­re­re Fahr­zeu­ge in Gundelsdorf.

Gegen 22.15 Uhr stell­ten sie dabei bei einem 28-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch fest und ein anschlie­ßen­der Alko­hol­test bestä­tig­te den ersten Ver­dacht. Es folg­ten eine Blut­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung des Fahr­zeug­schlüs­sels. Gegen den Fah­rer wird jetzt wegen einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit ermittelt.

Fahr­rad aus Gara­ge entwendet

Kro­nach. Unbe­kann­te nutz­ten am Wochen­en­de die Gele­gen­heit und ent­wen­de­ten ein Fahr­rad aus einer Gara­ge in See­la­bach. Die Poli­zei Kro­nach bit­tet Zeu­gen um Hinweise.

In der Nacht von Frei­tag, den 02.06., auf Sams­tag, den 03.06. stand das Fahr­rad unver­sperrt in einer Gara­ge im See­la­bach in Kro­nach. Die Gara­ge sel­ber blieb über Nacht unver­sperrt und Sams­tag­mor­gen bemerk­te der Besit­zer des Fahr­ra­des, dass es gestoh­len wurde.

Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein sil­ber­nes Tou­ren­rad der Mar­ke Scott.

Die Poli­zei in Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls gegen einen bis­lang unbe­kann­ten Täter auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, die im Zeit­raum von Frei­tag, 19.00 Uhr, bis Sams­tag, 09.00 Uhr, eine ver­däch­ti­ge Per­son im Bereich See­la­bach gesich­tet haben oder ande­re Hin­wei­se geben kön­nen, sich zu melden.

Unbe­kann­te ent­wen­de­ten Kup­fer­ka­bel von Baustelle

Kro­nach. Unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten am Wochen­en­de zwi­schen Frei­tag­abend und Mon­tag­mor­gen zir­ka 20 Meter Kup­fer­ka­bel von der Bau­stel­le am Schul­zen­trum. Die Poli­zei in Kro­nach hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen um Hinweise.