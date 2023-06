Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl einer Warnbake

BAM­BERG. Zwi­schen Anfang Mai und Mon­tag die­ser Woche wur­de von einer Bau­stel­le in der Würz­bur­ger Stra­ße eine Warn­ba­ke gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 130 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 13.00 Uhr, wur­de in einem Geschäft im Bam­ber­ger Nord-Osten ein 52-jäh­ri­ger Wohn­sitz­lo­ser beim Dieb­stahl von Geträn­ken und Fleisch für knapp 20 Euro ertappt. Er wird wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Fah­rer­tü­re an Toyo­ta zerkratzt

BAM­BERG. Am Mon­tag, zwi­schen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, wur­de in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße die Fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten wei­ßen Toyo­ta zer­kratzt. An dem Fahr­zeug wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 400 Euro ange­rich­tet, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se ent­ge­gen nimmt.

Poli­zei fin­det bei 23-Jäh­ri­gen Rauschgift

BAM­BERG. Wäh­rend eines Poli­zei­ein­sat­zes bei einem 23-jäh­ri­gen Mann in des­sen Woh­nung im Bam­ber­ger Osten rochen Zivil­be­am­te der Poli­zei deut­li­chen Mari­hua­na-Geruch. Wäh­rend einer dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Woh­nungs­durch­su­chung fand die Poli­zei ver­schie­de­ne Rausch­gif­tu­ten­si­li­en sowie eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na, was beschlag­nahmt wur­de. Der 23-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

29-Jäh­ri­ger greift Poli­zei­be­am­te an

BAM­BERG. Am Mon­tag, kurz nach 16.00 Uhr, war eine Poli­zei­strei­fe wäh­rend eines ande­ren Ein­sat­zes in der Schwein­fur­ter Stra­ße. Hier­bei fiel den Beam­ten ein Mann auf, der sich dort hin­ter Müll­ton­nen ver­steck­te. Als der Mann ange­spro­chen wur­de, igno­rier­te er die Auf­for­de­rung ste­hen zu blei­ben, schlug zunächst gegen die Hand eines Poli­zei­be­am­ten und schub­ste ihn weg. Als der Angriff durch die Poli­zei unter­bun­den wur­de, sperr­te sich der 29-Jäh­ri­ge mas­siv und muss­te gefes­selt wer­den. Bei dem Poli­zei­ein­satz wur­de kein Beam­ter ver­letzt. Der Mann wird wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te angezeigt.

30-Jäh­ri­ger bedroht Mann und wehrt sich gegen Festnahme

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz vor 21.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Bedro­hung in der Sie­chen­stra­ße ver­stän­digt. Wie sich her­aus­stell­te, bedroh­te ein 30-Jäh­ri­ger mit einem Mes­ser einen ande­ren Mann und belei­dig­te die­sen. Bei der Durch­su­chung des Angrei­fers fand die Poli­zei dann noch einen Per­so­nal­aus­weis einer frem­den Per­son. Als er auf­ge­for­dert wur­de, den Aus­weis her­aus­zu­ge­ben, kam es zu Wider­stands­hand­lun­gen gegen fünf Poli­zei­be­am­te, bei denen aller­dings nie­mand ver­letzt wur­de. Der 30-Jäh­ri­ge wird wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te, Belei­di­gung und Bedro­hung angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

PÖDEL­DORF. In einem Super­markt kon­trol­lier­te am Mon­tag­mit­tag eine Ange­stell­te an der Kas­se den mit­ge­führ­ten Ruck­sack eines Kun­den. Dabei kamen Waren im Wert von knapp 6 Euro zum Vor­schein, die der stark alko­ho­li­sier­te 28-Jäh­ri­ge nicht bezahlt hat­te. Durch die ver­stän­dig­te Land­kreis­po­li­zei konn­te im Rah­men der Anzei­gen­auf­nah­me in Erfah­rung gebracht wer­den, dass gegen den Laden­dieb bereits ein Haft­be­fehl bestand. Durch Bezah­lung der Geld­stra­fe konn­te der rumä­ni­sche Bür­ger eine Haft­stra­fe abwen­den. Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl wird erstattet.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Erneut wur­den zwei Autos ver­kratzt und dabei ein Scha­den von ca. 1.500 Euro angerichtet.

Am Sonn­tag, zwi­schen Mit­ter­nacht und den Nach­mit­tags­stun­den, ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter die Bei­fah­rer­sei­te eines in der Haupt­stra­ße gepark­ten sil­ber­far­be­nen Pkw, Mercedes.

Wei­ter­hin wur­de in der Zeit von Sonn­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, bis Mon­tag­mor­gen, 8.30 Uhr, an einem roten Pkw, Ford Tran­sit, eben­falls die Bei­fah­rer­sei­te durch Krat­zer beschä­digt. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit in der Amselstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen an den Autos beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

TROS­DORF. An ver­schie­de­nen Ört­lich­kei­ten rich­te­ten Unbe­kann­te über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de durch Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en einen geschätz­ten Scha­den von 10.000 Euro an. Im Ein­zel­nen wur­den fol­gen­de Objek­te mit Far­be besprüht:

Fas­sa­de eine Werk­statt in der Bosch­stra­ße (schwar­ze Linie auf einer Län­ge von ca. 3 Metern)

Lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines Wohn­mo­bils in der Martin-Hofmann-Straße

Grund­stücks­mau­er eines Anwe­sens in der Mar­tin-Hof­mann-Stra­ße (schwar­ze Linie auf einer Län­ge von ca. 4 Metern)

Kapel­len­fas­sa­de in der Tolläckerstraße/​Krönersberg

Gara­ge in der Orts­stra­ße Krönersberg

Ziga­ret­ten­au­to­mat in der Gartenstraße

Strom­haus in der Orts­stra­ße Weinertsacker

Fuß­gän­ger­weg­sper­re in der Tolläckerstraße

Stra­ßen­na­mens­schild Tolläckerstraße

Bus­hal­te­stel­le in der Bachstraße

Die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 sucht Zeu­gen, die zwi­schen Sams­tag­abend, 20 Uhr, und Sonn­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BAU­NACH. Zeu­gen einer Unfall­flucht sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310:

In der Zeit von Frei­tag, 26. Mai, bis Sams­tag, 03. Juni stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen die Bei­fah­rer­sei­te eines blau­en VW Trans­por­ters, der ord­nungs­ge­mäß in der Bam­ber­ger Stra­ße geparkt war. Obwohl ein Scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Son­sti­ges

STRUL­LEN­DORF. Der Brand­mel­der einer Spe­di­ti­on in der Sie­mens­stra­ße löste am Mon­tag­mit­tag Alarm aus, so dass die Feu­er­wehr Strul­len­dorf aus­rück­te. Vor Ort konn­te im Bereich des Lagers eine Rauch­ent­wick­lung fest­ge­stellt wer­den, die offen­sicht­lich durch den tech­ni­schen Defekt eines Wech­sel­rich­ters ent­stand. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

BISCH­BERG. Im Rah­men einer in der Haupt­stra­ße durch­ge­führ­ten all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le soll­te am Diens­tag, kurz vor 2 Uhr, ein Auto­fah­rer einer Über­prü­fung unter­zo­gen wer­den. Der Sko­da-Fah­rer miss­ach­te­te jedoch die deut­li­chen Anhal­te­zei­chen der Poli­zei und flüch­te­te mit ca. 150 km/​h über die B 26 in Rich­tung Bam­berg-Hafen, Emil-Kem­mer-Stra­ße bis zum Lau­ban­ger. Dabei über­fuhr er auch eine rote Ampel. Mit Unter­stüt­zung meh­re­rer Poli­zei­strei­fen konn­te der Pkw schließ­lich im Lau­ban­ger gestoppt wer­den. Beim 43-jäh­ri­gen Fah­rer wur­de ein Alcotest durch­ge­führt, der 0,32 Pro­mil­le erbrach­te. Zudem hat­te der Mann dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen. Nach­dem er einen Dro­gen­vor­test ver­wei­ger­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der 43-Jäh­ri­ge wird zur Anzei­ge gebracht und muss sich nun wegen ver­schie­de­ner Delik­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ran­da­lie­rer fest­ge­nom­men – Sach­scha­den über 15.000 Euro.

BAY­REUTH. 20 Jäh­ri­ger beschä­digt alko­ho­li­siert meh­re­re Fahrzeuge.

Eine Anwoh­ne­rin der Alex­an­der­stra­ße konn­te gestern Abend, gegen 21:30 Uhr, einen jun­gen Mann in der Tief­ga­ra­ge des Wohn­an­we­sens antref­fen, wie die­ser an meh­re­ren gepark­ten Fahr­zeu­gen die Sei­ten­spie­gel abtrat, den Lack zer­kratz­te und Motor­rä­der umwarf. Der Mann ergriff zunächst die Flucht, konn­te aber anhand einer Video­auf­zeich­nung durch die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei wie­der­erkannt und im Rah­men der Fahn­dung fest­ge­nom­men wer­den. Ihm wer­den wei­te­re Sach­be­schä­di­gun­gen, die sich am glei­chen Tag ganz in der Nähe zuge­tra­gen hat­ten, zuge­rech­net. Der Gesamt­scha­den beläuft sich der­zeit auf min­de­stens 15.000 Euro. Der Mann, der mit über 1 Pro­mil­le alko­ho­li­siert war, ver­brach­te die Nacht in einer Arrest­zel­le der Poli­zei. Gegen den Ran­da­lie­rer wird ein Straf­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung in meh­re­ren Fäl­len eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Alko­hol am Steuer

Göß­wein­stein. Ordent­lich „getankt“ hat­te der 60jährige Fah­rer eines Audi, als er von einer Poli­zei­strei­fe der PI Eber­mann­stadt Mon­tag­nacht kon­trol­liert wor­den war. Nach­dem ein Atem­al­ko­hol­test mehr als 1,7 Pro­mil­le erge­ben hat­te, muss­te sich der Mann einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen und sei­nen Füh­rer­schein abgeben.

Unfall­flucht

Grä­fen­berg. Inner­halb weni­ger Tage wur­de der Pkw einer Mit­ar­bei­te­rin der Anla­ge für betreu­tes Woh­nen in der Stra­ße „Im Kirsch­gar­ten“ zwei­mal von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug beschä­digt. Der auf dem Park­platz abge­stell­te grü­ne Ford Fie­sta weist nun an der lin­ken Sei­te vor­ne und hin­ten Schram­men auf, die ver­mut­lich beim Ein/​Ausparken von einem ande­ren Pkw ver­ur­sacht wor­den waren. Hin­wei­se dazu nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt (09194/73880) entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­abend park­te eine 18-Jäh­ri­ge ihren Pkw gegen 20:30 Uhr am rech­ten Fahr­bahn­rand der Karl-Brö­ger-Stra­ße. Als sie gegen Mit­ter­nacht wie­der zurück­kehr­te, stell­te sie einen fri­schen Unfall­scha­den am lin­ken Außen­spie­gel und an der Fah­rer­tür ihres Fahr­zeugs fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher hat­te sich ent­ge­gen sei­ner Ver­pflich­tung von der Unfall­stel­le ent­fernt. Da er jedoch sei­nen rech­ten Außen­spie­gel, mit dem er augen­schein­lich am Pkw der 18-Jäh­ri­gen hän­gen­ge­blie­ben war, an der Unfall­stel­le ver­lo­ren und zurück­ge­las­sen hat­te, wur­den die Ermitt­lun­gen zur Iden­ti­fi­zie­rung des Unfall­flüch­ti­gen ein­ge­lei­tet. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Eggols­heim. Im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag­abend und Sams­tag­vor­mit­tag mach­te sich ein bis­lang Unbe­kann­ter an einem Pkw zu schaf­fen, der in der Jägers­bur­ger Stra­ße im Orts­teil Bam­mers­dorf am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war. Der Täter locker­te meh­re­re Rad­mut­tern der bei­den Rei­fen auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te des grau­en Fiat. Da der Geschä­dig­te dies unmit­tel­bar fest­stell­te, kam es zu kei­nem Ver­kehrs­un­fall. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum rele­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Krad-Fah­rer schwer verletzt

LICH­TEN­FELS. Ein schwer­ver­letz­ter Krad-Fah­rer und mehr als 8.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­abend auf der Franz-Josef-Strauß-Brücke ereig­ne­te. Ein 23-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Motor­rad der Mar­ke Yama­ha den Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring in Rich­tung Bahn­hof mit augen­schein­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit. In der Rechts­kur­ve ver­lor er die Kon­trol­le über sein Kraft­rad und prall­te gegen den Bord­stein. Der jun­ge Mann erlitt meh­re­re Frak­tu­ren, Schürf­wun­den und eine Kopf­ver­let­zung; er muss­te zur sta­tio­nä­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert werden.

Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten leich­ten Alko­hol­ge­ruch, wes­halb eine Blut­ent­nah­me ver­an­lasst wur­de. Zudem stell­te sich her­aus, dass der 23-Jäh­ri­ge nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war und das ange­brach­te Kenn­zei­chen am Motor­rad auf ein ande­res Fahr­zeug aus­ge­ge­ben wur­de. Der Fah­rer erhält ent­spre­chen­de Anzei­gen, u.a. wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, Kenn­zei­chen­miss­brauch und einem Ver­ge­hen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Sach­be­schä­di­gun­gen in Redwitz

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de ereig­ne­ten sich im Gemein­de­ge­biet Red­witz meh­re­re Sach­be­schä­di­gun­gen. So wur­de an der Ska­ter­an­la­ge in der Wei­her­damm­stra­ße von Unbe­kann­ten ein Git­ter-Müll­ei­mer als Feu­er­ton­ne miss­braucht. Dadurch schmolz der Teer­be­lag und es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 2.000 Euro. Wei­ter­hin beschmier­ten der oder die unbe­kann­ten Täter die Fas­sa­de der Schu­le in der Kro­na­cher Stra­ße und zwei Ver­kehrs­zei­chen mit diver­sen Schrift­zü­gen. Auch hier ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.