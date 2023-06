Sie suchen einen Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pen Instal­la­teur mit jah­re­lan­ger Erfah­rung? Einen rich­ti­gen Pro­fi in Sache erneu­er­ba­re Energien?

Die iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH aus dem ober­frän­ki­schen Wei­ßen­ohe ist ein ech­ter Pro­fi auf dem Gebiet Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pe. Bereits seit über 20 Jah­ren ist Geschäfts­füh­rer Wil­li Har­ham­mer mit sei­nem Unter­neh­men in der Bran­che tätig, „und seit­dem hat sich eini­ges ver­än­dert“, so Wil­li Har­ham­mer. „Die Nach­fra­ge nach erneu­er­ba­ren Ener­gien ist so hoch wie nie zuvor.“ Bereits über 10.000 Pro­jek­te im Bereich Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pe wur­den von dem Pro­fi aus Wei­ßen­ohe instal­liert. Der Erfolg zeigt sich auch in der hohen Anzahl an Wei­ter­emp­feh­lun­gen, die zufrie­de­nen Kun­den geben.

Neben der guten Wei­ter­emp­feh­lung erhält iKra­tos auch eine Rei­he von Aus­zeich­nun­gen, wel­che die Qua­li­tät des Fami­li­en­un­ter­neh­mens wie­der­spie­gelt. Bereits meh­re­re Jah­re in Fol­ge wur­de das Unter­neh­men als „Deutsch­lands Bestes im Bereich Solar­tech­nik“ aus­ge­zeich­net, wei­te­re Aus­zeich­nun­gen wie „Deutsch­lands begehr­te­ste Solar­tech­nik“, „Höch­ste Qua­li­tät“, „Vor­bild­lich erfüll­te Kun­den­wün­sche“, „Bester Ser­vice“ oder „Kun­den­lieb­ling im Bereich Solar­tech­nik“ erhält das Unter­neh­men immer wie­der aufs neue.

Anfang des Jah­res hat das Unter­neh­men außer­dem von Focus Money die Aus­zeich­nung als „Unter­neh­men des Jah­res 2023 im Bereich Solar­tech­nik“ erhal­ten und steht damit an der Spit­ze und vor Deutsch­lands erfolg­reich­sten Herstellern.

iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH