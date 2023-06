Ein Ange­den­ken auf 200 Buch­sei­ten: Irm­gard v. Trait­teur hat eine Fami­li­en­sa­ga ihres Man­nes OB Karl-Heinz v. Trait­teur ver­fasst und in Forch­heim übergeben

29 Jah­re lang war Karl-Heinz Rit­ter von Trait­teur (1925 – 2000) Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Forch­heim. Sei­nen Namen trägt, Aus­druck für viel­fach erfolg­rei­ches Wir­ken, die Rit­ter-von-Trait­teur Mit­tel­schu­le. Jetzt ist sein Andenken, ein­ge­bun­den in die Fami­li­en­chro­nik, auf fast 200 Sei­ten nie­der­ge­legt. Ver­fasst von sei­ner Ehe­frau Irm­gard Edle von Trait­teur, die zur Über­ga­be des Buches von ihrem Wohn­sitz Inzell nach Forch­heim gereist ist.

Die Stadt­bü­che­rei war der rech­te Ort, um das nicht nur fami­li­en­ge­schicht­lich inter­es­san­te Werk an Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein, an Miri­am Mul­zer, Lei­te­rin des Stadt­ar­chi­ves, Doris Koschyk, Che­fin der Stadt­bü­che­rei, und Klaus Peter Sun­der, Rek­tor der RvT-Mit­tel­schu­le zu über­ge­ben. Der OB begrüß­te den Gast und beton­te, dass der Name v. Trait­teur noch immer einen guten Klang in Forch­heim hat.

Es war ein „Schatz“ an Doku­men­ten, der der heu­te 97-Jäh­ri­gen in die Hän­de gefal­len ist und sie ver­an­lass­te, die vor mehr als 100 Jah­ren begon­ne­ne Fami­li­en­for­schung derer von Trait­teur fort­zu­set­zen. Näm­lich ein Nach­lass des Groß­va­ters von Karl-Heinz v. Trait­teur, dem ehe­mals könig­li­chen Bahn­ver­wal­ter Carl Theo­dor Lud­wig Rit­ter und Edler v. Trait­teur, in Form einer drei­bän­di­gen Chro­nik und acht Akten­ord­nern, plus einer gro­ßen Samm­lung von Doku­men­ten. Die Her­aus­ge­be­rin hat sich auf die Spu­ren­su­che gemacht und so ist ihr Werk „Gra­fen, Rit­ter und Edle von Trait­teur – auf den Spu­ren eines Adels­ge­schlech­tes durch vier Jahr­hun­der­te“ entstanden.

Span­nen­der Lesestoff

Die Spu­ren­su­che heu­te, so sag­te sie, muss sich mit noch so man­chen Fra­ge­zei­chen begnü­gen, vie­les war­te noch auf die Fort­füh­rung der Recher­chen. „Das vor­lie­gen­de Buch“, so schreibt die Ver­fas­se­rin im Vor­wort, „erhebt nicht den Anspruch auf Voll­stän­dig­keit, es ist bewusst als Fami­li­en­sa­ga gedacht, mit der erzäh­le­ri­schen Dar­stel­lung ein­zel­ner Lebens­ge­schich­ten, her­aus­ge­grif­fen aus dem Gesche­hen ihrer Zeit“. Span­nen­der Lese­stoff, der die Traitteur’sche Fami­li­en­sa­ga über eine Chro­nik mit ange­sam­mel­ten Namen und Jah­res­zah­len hin­aus­hebt. Eini­ge Kost­pro­ben gab Irm­gard v. Trait­teur, die sich beim Nie­der­schrei­ben des Tex­tes, so ver­riet sie, auch von den Tücken des Com­pu­ters nicht in ihrem Élan brem­sen ließ.

Das Buch ist nicht im Han­del zu erwer­ben. Es ist im Stadt­ar­chiv und in der Stadt­bü­che­rei depo­niert und kann hier ein­ge­se­hen werden.