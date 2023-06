Es ist so weit: Am Diens­tag, 13. Juni 2023 um 19 Uhr, fin­det in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim die Preis­ver­lei­hung des Insta­gram Con­tests #forchheimshots22 statt. Damit endet auch der Wett­be­werb #Forchheimshots22.

Die Preis­ver­lei­hung ist öffent­lich und jeder ist herz­lich willkommen.

Vor Ort wer­den neben dem Team der Stadt­bü­che­rei auch die Forch­heimshots Veranstalter:innen, die dies­jäh­ri­ge Jury sowie die Spon­so­ren der 3 Haupt­prei­se gela­den sein.

Selbst­ver­ständ­lich wur­den auch die drei Gewinner:innen der Haupt­prei­se sowie der rund 15 Sach­prei­se infor­miert und ein­ge­la­den, um ihren Erfolg zu fei­ern und ihre Prei­se per­sön­lich entgegenzunehmen.

Wir freu­en uns auf einen gelun­ge­nen Abschluss von #forchheimshots22 in fei­er­li­chem Rahmen.

Für #forchheimshots23 sind bereits eini­ge Pro­jek­te, Events, Insta­walks und Cha­ri­ty Koope­ra­tio­nen im Planung.

www​.forch​heimshots​.de