Mehr als 150.000 Fans fei­er­ten bei per­fek­tem Wet­ter den Auf­takt der Festi­valsai­son bei Rock im Park und Rock am Ring

Bei strah­lend blau­em Him­mel und idea­len Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren zele­brier­ten am Wochen­en­de über 150.000 Fans bei Rock im Park und Rock am Ring das größ­te deut­sche Zwil­lings­fe­sti­val. Die Foo Figh­ters, Die Toten Hosen, Kings Of Leon, Apa­che 207 u.v.a. gaben umju­bel­te Kon­zer­te. Die Veranstalter*innen ARGO Kon­zer­te, Dre­am­Haus und even­tim­pres­ents zie­hen ein posi­ti­ves Fazit, eben­so Poli­zei und Rettungskräfte.

Foo Figh­ters set­zen furio­ses Schluss­licht bei Rock im Park

Mit einem spek­ta­ku­lä­ren Auf­tritt des exklu­si­ven Head­liners Foo Fig­hers auf der Uto­pia Stage sowie umju­bel­ten Kon­zer­ten des der­zeit erfolg­reich­sten deut­schen Hip-Hop-Künst­lers Apa­che 207 auf der Man­do­ra und der schwe­di­schen Metal-Band Mes­hug­gah auf der Orbit Stage ist am Sonn­tag­abend die dies­jäh­ri­ge Aus­ga­be von Rock in Park zu Ende gegan­gen. Par­al­lel fei­er­ten die Fans den Abschluss des Zwil­lings­fe­sti­vals Rock am Ring mit Die Toten Hosen, Bring Me The Hori­zon und Thees Uhl­mann & Band.

Zum Auf­takt der deut­schen Festi­valsai­son zele­brier­ten 72 Acts mit über 150.000 Besucher*innen auf bei­den Festi­vals ein Wochen­en­de mit zahl­rei­chen unver­gess­li­chen Momen­ten. Eben­so bewe­gen­de wie mit­rei­ßen­de Auf­trit­te der Foo Figh­ters, bei denen Dave Grohl unter ande­rem mit sei­ner 17-jäh­ri­gen Toch­ter Vio­let per­form­te, aber auch die exklu­si­ven Head­li­ner-Shows von Kings Of Leon sowie die Abschieds­kon­zer­te der Punk-Legen­den NOFX und Sum 41 unter­strei­chen den inter­na­tio­na­len Stel­len­wert der „Rocks“: Rock im Park und Rock am Ring bleibt nicht nur das größ­te, son­dern auch viel­sei­tig­ste deut­sche Zwillingsfestival.

So zeig­ten sich über 150.000 Musik­fans auf den bei­den Festi­vals enthu­sia­stisch wie divers und freu­ten sich – neben den bereits Genann­ten – über Shows von so unter­schied­li­chen Künstler*innen wie den Deutsch- Rapper*innen Bad­mómzjay, Kon­tra K und K.I.Z, den Metal-Gigant*innen Arch Ene­my und Bul­let For My Valen­ti­ne oder Alter­na­ti­ve-Grö­ßen wie Evanescence.

Die Come­dy-Rock­band Ten­acious D mit Hol­ly­wood-Star Jack Black, die Sin­ger-Song­wri­te­rin Lau­ren San­der­son, die Indie-Lieb­lin­ge Blond und Cari Cari sowie Yung­blud, Char­lot­te Sands und Machi­ne Gun Kel­ly unter­strei­chen ein bis dato noch nie so viel­sei­ti­ges und diver­ses Bühnenprogramm.

Eben­so wich­tig wie die auf­tre­ten­den Künstler*innen sind bei Rock im Park und Rock am Ring schließ­lich die Fans, der Flair des Gelän­des, und die aber­mals fan­ta­sti­sche Stim­mung auf den Cam­ping­plät­zen. Über das gesam­te Wochen­en­de waren die Veranstalter*innen über meh­re­re unter­schied­li­che Kanä­le mit den Besucher*innen in ste­ti­gem Echt­zeit-Aus­tausch und konn­ten sich über rund­um posi­ti­ves Feed­back der Park-Com­mu­ni­ty freuen.

Die aus­ge­las­se­ne Stim­mung auf dem male­risch ein­ge­bet­te­ten Gelän­de rund um den Dut­zend­teich gepaart mit dem per­fek­ten Wet­ter und rei­bungs­lo­sen Ablauf machen Rock im Park 2023 zum unver­gess­li­chen Festivalwochenende.

„Besucher*innen aus zahl­rei­chen Natio­nen haben 2023 erneut bewie­sen, dass Rock im Park Top- Desti­na­ti­on für Musik­be­gei­ster­te aus ganz Euro­pa und sogar dar­über hin­aus ist! Gemein­sam zele­brier­ten sie mit über 70 Acts drei Tage lang geleb­te Völ­ker­ver­stän­di­gung und Diver­si­tät auf dem geschichts­träch­ti­gen Gelän­de – ein schö­ne­res Zei­chen kann man an die­sem Ort wohl nicht set­zen!“ betont Peter Pracht vom Ver­an­stal­ter ARGO Kon­zer­te und Dr. Frith­jof Pils, CEO even­tim­pres­ents, ergänzt: „Von außen ist kaum zu sehen, wel­che pla­ne­ri­sche und logi­sti­sche Her­ku­les­auf­ga­be hin­ter der Orga­ni­sa­ti­on von Festi­vals wie Rock im Park und Rock am Ring steht. Daher gilt unser auf­rich­ti­ger Dank vor allem auch unse­ren fan­ta­sti­schen Teams und allen Betei­lig­ten hin­ter der Bühne.“

Rock im Park zählt tra­di­tio­nell zu den sicher­sten Groß­ver­an­stal­tun­gen sei­ner Grö­ßen­ord­nung. Am Ende des letz­ten Festi­val­tags beschrei­ben Poli­zei und Ret­tungs­kräf­te die Besucher*innen im Park als aus­ge­spro­chen rück­sichts­voll und fried­lich. Laut Poli­zei ist die Zahl der ver­an­stal­tungs­re­le­van­ten Delik­te erneut auf einem sehr gerin­gen Niveau.

Der Vor­ver­kauf für Rock im Park und Rock am Ring 2024 startet

Der Vor­ver­kauf für Rock im Park und Rock am Ring vom 07. – 09. Juni 2024 star­tet am Mon­tag, den 05.06.2023 um 12:00 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.rock​-im​-park​.com und www​.rock​-am​-ring​.com.