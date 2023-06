Lie­be Freunde,

in der katho­li­schen Kir­che fei­ern wir an die­sem Sonn­tag eines der schön­sten, aber auch schwie­rig­sten Feste: „Drei­fal­tig­keit“. Wie ist denn das zu ver­ste­hen? Fei­ern wir drei Göt­ter oder ist es doch nur einer? War­um spre­chen wir dann aber von Gott dem Vater, dem Sohn und dem Hei­li­gen Geist? Ich glau­be dar­über haben sich schon vie­le Theo­lo­gen die Köp­fe zerbrochen.

Um die­ses „Geheim­nis“ eini­ger­ma­ßen begrei­fen zu kön­nen, hat mir eine Bege­ben­heit aus dem Leben des Hl. Patrik gehol­fen, der bei sei­ner Irland­mis­si­on vom König gefragt wur­de, an was er nun glau­be: an einen Gott oder an drei Götter.

Patrik nahm ein Klee­blatt und sag­te: „Schau dir die­ses Klee­blatt an. Die drei Blät­ter sind alle ver­schie­den, doch sind sie durch den Stiel eine Ein­heit. So ist es auch bei Gott. Er ist der eine, in dem drei Per­so­nen ver­ei­nigt sind: der Vater, der Lie­be ist, der Sohn, durch den die­se Lie­be sicht­bar und greif­bar wur­de und der Hei­li­ge Geist, der uns zur Lie­be befähigt.

So, lie­be Freun­de, kann ich mir das gro­ße Geheim­nis der Drei­fal­tig­keit vor­stel­len: nicht drei­mal Gott, son­dern einer, der uns auf unter­schied­li­che, auf drei­fa­che Wei­se begegnet.

Nun liegt es an uns, die­se Lie­be, die uns geschenkt ist, zu erwidern.

Des­we­gen wün­sche ich Ihnen allen nicht nur einen wun­der­schö­nen Sonn­tag, einen schö­nen Drei­fal­tig­keits­sonn­tag, son­dern dass Sie durch Men­schen genau das erfah­ren, was die­ses Fest aus­drückt: dass Gott Lie­be ist, Lie­be durch und durch, und dass die­se Lie­be in unse­re Welt gekom­men ist, damit wir zu die­ser Lie­be fähig wer­den, und dass der Geist uns dazu den Mut, die Kraft und die Phan­ta­sie gibt.

Ich wün­sche Ihnen bei den vie­len Begeg­nun­gen, die Sie bestimmt haben wer­den, dass es Begeg­nun­gen sind, die Ihnen die­se Lie­be wei­ter schen­ken. In den vie­len Wor­ten der Gesprä­che mögen vie­le lie­be­vol­le Wor­te sein, die Sie auf­rich­ten und ermutigen.

Und sei­en Sie so ermu­tigt, dass Sie sel­ber die­se Lie­be an ande­re wei­ter schen­ken kön­nen und dass Sie für ande­re ein lie­be­vol­les Wort übrig haben. So wird die­ser „Lie­bes­kreis­lauf“ durch Sie wei­ter am Leben erhal­ten werden.

Klaus Weig­and

