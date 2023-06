Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

10. Berg­tag: Festgelände

Trotz hoher Besu­cher­zah­len auf dem Fest­ge­län­de ver­lief der Sams­tag aus poli­zei­li­cher Sicht ohne grö­ße­re Zwi­schen­fäl­le friedlich.

So ereig­ne­ten sich ledig­lich zwei Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­te mit gegen­sei­ti­gen Tätlichkeiten.

Bereits in den Nach­mit­tags­stun­den kam es auf einem Kel­ler zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung, als ein Besu­cher von einem Kell­ner auf sein Ver­hal­ten ange­spro­chen wur­de. Der 20-jäh­ri­ge Gast aus dem west­li­chen Mit­tel­fran­ken rem­pel­te meh­re­re ande­re Besu­cher an. Nach­dem er von einem Kell­ner auf­ge­for­dert wur­de, den Bier­kel­ler zu ver­las­sen, griff der 20-Jäh­ri­ge den Kell­ner mit Faust­schlä­gen an. Der Kell­ner wehr­te sich und schlug auf den Angrei­fer ein. Schließ­lich brach­te ein Mit­ar­bei­ter des Sicher­heits­dien­stes den alko­ho­li­sier­ten (0,92 Pro­mil­le) Gast unter Kon­trol­le. „Tra­gisch“ an der Aus­ein­an­der­set­zung war, dass meh­re­re gefüll­te Bier­krü­ge ande­rer Gäste umge­schüt­tet wurden.

Der zwei­te Vor­fall ereig­ne­te sich gegen 21:45 Uhr, als zwei Fest­be­su­cher mit­ein­an­der in Streit gerie­ten, der schließ­lich in einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung endete.

Nach­fei­ern in der Innenstadt

Nach Ende des Fest­be­trie­bes zogen die Mas­sen in die Clubs und Dis­ko­the­ken in die Erlan­ger Innenstadt.

Auch hier­bei blieb es unter den Besu­chern ruhig und friedlich.

Obwohl die Stim­mung gegen­über den Ein­satz­kräf­ten der Poli­zei beim über­wie­gen­den Teil der Men­schen freund­lich war, gab es trotz­dem drei Über­grif­fe auf Polizeibeamte.

Grund­los ging ein 22-jäh­ri­ger Mann aus dem west­li­chen Land­kreis auf die Ein­satz­kräf­te in der Bay­reu­ther Stra­ße zu und fing sofort an die Beam­ten zu belei­di­gen. Als die­se die Per­so­na­li­en des jun­gen Man­nes fest­stel­len woll­ten, wie­der­hol­te er sei­ne her­ab­wür­di­gen­den Äuße­run­gen und setz­te sich gegen sei­ne Fest­hal­tung zur Wehr. Dabei erlitt ein Beam­ter eine leich­te Verletzung.

Der 22-jäh­ri­ge war erheb­lich alko­ho­li­siert, der Atem­al­ko­hol­test zeig­te 1,84 Promille.

Eine 31-jäh­ri­ge Frau schlug am Mar­tin-Luther-Platz gegen ein Dienst­fahr­zeug der Poli­zei. Auch sie begann sofort die Beam­ten zu belei­di­gen, als die­se sie anhiel­ten. Wei­ter trat die alko­ho­li­sier­te Frau gezielt nach den Poli­zi­sten, die dabei glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben. Bei der 31-jäh­ri­gen Frau wur­de ein Atem­al­ko­hol­wert von 2,18 Pro­mil­le gemessen.

Um 4 Uhr in der Früh ereig­ne­te sich ein wei­te­rer Fall, bei wel­chem ein betrun­ke­ner Nacht­schwär­mer die Ein­satz­kräf­te belei­dig­te und gegen die poli­zei­li­chen Maß­nah­men Wider­stand lei­ste­te. Der 21-jäh­ri­ge Erlan­ger hat­te 1,98 Promille.

Gegen einen 30-jäh­ri­gen Mann wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung ein­ge­lei­tet. In einer Dis­ko­thek sprach die­ser mehr­fach eine jun­ge Frau an, die ihm deut­li­che mach­te, dass sie nichts von ihm wolle.

Den­noch küss­te der 30-Jäh­ri­ge die Frau mehr­fach auf den Mund.

Um nicht Nach­hau­se lau­fen müs­sen, lie­hen sich wie­der­um eini­ge Per­so­nen E‑Scooter aus, obwohl sie schon erheb­lich ange­trun­ken waren.

So stell­ten die Beam­ten in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag im Zuge von Ver­kehrs­kon­trol­len gleich neun Scoo­ter-Fah­rer fest, die unter Alko­hol­ein­fluss stan­den. Die Atem­al­ko­hol­wer­te lagen zwi­schen 0,62 und 1,04 Promille.

Gegen die „Alko­hol­sün­der“ wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren eingeleitet.

Für einen grö­ße­ren Poli­zei­ein­satz sorg­te ein 31-jäh­ri­ger Mann, der sich von einer Brücke in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße auf die Bahn­glei­se stür­zen wollte.

Pas­san­ten zogen den alko­ho­li­sier­ten Mann noch recht­zei­tig vom Brückengeländer.

Schließ­lich wur­de der 31-Jäh­ri­ge zur Behand­lung in eine Fach­kli­nik eingeliefert.

Gesche­hen in den Freizeitanlagen

Wäh­rend sich im Bereich der Wöhr­müh­le in der Spit­ze knapp 200 Per­so­nen zum Fei­ern tra­fen, hiel­ten sich auf der Grün­an­la­ge am Bür­ger­mei­ster­steg bis zu 1.000 jung Leu­te auf. Zu grö­ße­ren Stö­run­gen kam es dabei nicht. Aller­dings hin­ter­lie­ßen die Fei­ern­den wie­der jede Men­ge Unrat.

Außer­halb des Berges

Fett­brand – zwei Per­so­nen verletzt

Bei einem Brand in einer Woh­nung in der Brahms­stra­ße erlit­ten zwei Per­so­nen Verletzungen.

Am Sams­tag gegen 17 Uhr stell­te die 80-jäh­ri­ge Woh­nungs­in­ha­be­rin einen Topf mit Fett auf den Elek­tro­herd und schal­te­te die­sen an. Als sie einen Anruf, erhielt, ließ sie den Topf unbe­auf­sich­tigt. Das Fett über­hitz­te und begann zu bren­nen. Ihr Ehe­mann bemerk­te das Feu­er und lösch­te den Brand.

Hier­bei zog er sich leich­te Brand­ver­let­zun­gen zu. Sowohl er als auch sei­ne Frau erlit­ten durch den Qualm eine Rau­ch­in­to­xi­ka­ti­on. Der Ret­tungs­dienst brach­te Bei­de in eine Klinik.

Durch das Feu­er wur­den Tei­le der Küchen­ein­rich­tung in Mit­lei­den­schaft gezogen.

Rad­fah­re­rin schwer verletzt

Am Sams­tag­nach­mit­tag stürz­te eine 28-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin und zog sich dabei schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen zu.

Die 28-Jäh­ri­ge war kurz nach 15 Uhr im Erlan­ger Stadt­teil Bruck auf einem Schot­ter­weg unter­wegs. Beim Abbie­gen ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­rad und stürz­te. Hier­bei zog sich die Frau schwe­re Kopf­ver­let­zun­gen zu. Zur Erst­ver­sor­gung waren Not­arzt und Ret­tungs­dienst vor Ort und brach­ten die ver­un­glück­te Rad­fah­re­rin in eine Klinik.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

12-jäh­ri­ger Jun­ge im Bus geschla­gen – Zeu­gen gesucht

Bucken­hof. Am 30.05.2023, gegen 15:55 Uhr, fuhr ein 12-jäh­ri­ger Jun­ge mit sei­nem 13- jäh­ri­gen Freund Bus. Die bei­den fuh­ren im Rah­men des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs mit der Linie 209 von der Hal­te­stel­le Arca­den in Erlan­gen bis zur End­hal­te­stel­le in Neun­kir­chen a. Brand. Sie saßen wäh­rend der Fahrt neben­ein­an­der im hin­te­ren Bereich des Bus­ses. Kurz vor der Hal­te­stel­le Bucken­hof stand ein männ­li­cher Fahr­gast, der vor den bei­den Jun­gen saß, auf und schlug dem 12-jäh­ri­gen Jun­gen mit der Faust auf sei­nen rech­ten Unter­arm. Der Täter stieg an der End­hal­te­stel­le mit den Jun­gen aus. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Per­son geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land zu melden.

Ernüch­te­rung nach Verkehrskontrolle

Buben­reuth – Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de bei einem Fahr­zeug­füh­rer Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert knapp über der 0,5 Pro­mil­le-Gren­ze. Der Fahr­zeug­füh­rer wur­de mit zur Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land genom­men, um einen gerichts­ver­wert­ba­ren Atem­al­ko­hol­test durch­zu­füh­ren. Die­ser ergab eben­falls einen Wert über 0,5 Pro­mil­le. Den Ver­kehrs­teil­neh­mer erwar­tet nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten Anzei­ge nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dro­gen und Alko­hol im Straßenverkehr

Her­zo­gen­au­rach. Gleich zwei Kraft­fahr­zeug­füh­rer sind am Sams­tag / Sonn­tag im Rah­men von Ver­kehrs­kon­trol­len nega­tiv auf­ge­fal­len. Den Anfang mach­te ein 22-jäh­ri­ger Lie­fer­fah­rer aus Her­zo­gen­au­rach. Da die­ser deut­li­che Aus­fall­erschei­nun­gen an den Tag leg­te wur­de im Rah­men eines Urin­tests fest­ge­stellt, dass er THC kon­su­mier­te. Das Fahr­zeug muss­te abge­stellt wer­den, ein Arzt wur­de für eine ein­ge­hen­de Unter­su­chung hinzugezogen.

In den Nacht­stun­den wur­de 45-jäh­ri­ger Fah­rer eines Klein­trans­por­ters aus Bre­men einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier zeigt sich ein deut­li­cher Alkoholgeruch.

Bei­de Kraft­fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nun ein Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fall mit ver­letz­ter Radfahrerin

Ein Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht­ver­letz­ten Rad­fah­re­rin ereig­ne­te sich am Sams­tag­vor­mit­tag in Adels­dorf in der Ring­stra­ße. Ein Müll­fahr­zeug erschreck­te die nach einem Rechts­knick ent­ge­gen­kom­men­de 16jährige Rad­le­rin so, dass die­se nach links gegen ein gepark­tes Auto lenk­te und stürz­te. Sach­scha­den war nur an dem gepark­ten Pkw in Höhe von 500 Euro ent­stan­den. Der Aus­sa­ge der Rad­fah­re­rin zufol­ge soll das Müll­fahr­zeug zu schnell um die Ecke gefah­ren sein. Die Poli­zei Höch­stadt hat den Unfall auf­ge­nom­men und ermit­telt nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung gegen den 40jährigen Fah­rer des Müllfahrzeuges.

Dieb­stahl aus einem Gartenhaus

Unbe­kann­te haben in der Zeit von Sams­tag 27.05.2023 bis Sams­tag 03.06.2023 einen LED-Schein­wer­fer und 3 Schnaps­fla­schen aus einem Gar­ten­haus in Hem­ho­fen hin­ter der Stra­ße Am Zobel­stein ent­wen­det. Die Täter gelang­ten mit einem dort depo­nier­ten Not­schlüs­sel des Eigen­tü­mers in das Gar­ten­haus. Der Wert des ent­wen­de­ten Gutes wur­de mit 105 Euro ange­ge­ben. Laut dem Geschä­dig­ten war dies nicht das erste Mal, dass in der Gegend Jugend­li­che ihr Unwe­sen trei­ben. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.