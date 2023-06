Das ehe­ma­li­ge Gau­stadter Rat­haus wird in den näch­sten Jah­ren ener­ge­tisch saniert und soll als Quar­tiers­bü­ro / Stadt­teil­zen­trum / Bürger:innenhaus genutzt wer­den. Die Gaustadter:innen haben dank des Ein­sat­zes der Stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den des Bür­ger­ver­eins, Iris Fischer, die Chan­ce, ihre Ideen zur Ent­wick­lung eines Kon­zep­tes dafür ein­zu­brin­gen. Dazu wur­de eine kur­ze Umfra­ge ent­wickelt, die online oder im Rah­men eines Inter­views beant­wor­tet wer­den kann. Online steht sie bis ein­schließ­lich Sams­tag, 17.06.23, unter https://​www​.sur​vey​m​on​key​.de/​r​/​2​Q​V​V​2KT zur Verfügung.

Am Mitt­woch, dem 07.06.23, besteht die Mög­lich­keit, im Rah­men der „Gau­stadter Run­de“ von 16 bis 18 Uhr in der Geschäfts­stel­le des Bür­ger­ver­eins an der Gau­stadter Haupt­stra­ße dar­an teil­zu­neh­men, zudem am Sams­tag dem 09.06.23 von 11 bis 13 Uhr beim Ede­ka-Markt und von 16 bis 18 Uhr beim Rewe-Markt. Alle Gaustadter:innen sind herz­lich ein­ge­la­den sich zu beteiligen!