Der 21-Jäh­ri­ge schlägt in Andujar/​Spanien inter­na­tio­na­le Kon­kur­renz mit per­sön­li­cher Best­mar­ke von 76,28 Metern.

Bei unter­schied­li­chen Ver­an­stal­tun­gen waren am Pfingst­wo­chen­en­de Wer­fer der Trai­nings­ge­mein­schaft TSV Stadtsteinach/​UAC Kulm­bach im Ein­satz. Hoch­ka­rä­tig ging es in Andujar/​Spanien bei einem Mee­ting der World-Con­ti­nen­tal-Tour für Mer­lin Hum­mel zur Sache. Der Burg­hai­ger Ham­mer­wer­fer begann mit 70,04 Meter und stei­ger­te sich von Ver­such zu Ver­such. Am Ende lag Mer­lin mit neu­er per­sön­li­cher Best­wei­te 76,28 Metern klar vor dem Croa­ten Mati­ja Greguric(73,39 Meter) und dem Ungarn Dani­el Raba(71,71 Meter).

Ins­ge­samt war­fen in Andu­jar sie­ben Ath­le­ten über 70 Meter. Für Mer­lin Hum­mel war die Aus­beu­te im Süden Spa­ni­ens im Hin­blick auf das World-Ran­king neben ordent­li­chen Wei­ten­punk­ten und 60 Zusatz­punk­ten für den Sieg beim soge­nann­ten Bron­ze-Mee­ting wich­tig und schon mal ein Schritt zur Qua­li­fi­ka­ti­on zur WM im August in Budapest.

Beim Her­man-Strauß-Sport­fest in Kit­zin­gen gewann Mar­git­ta Grötsch in der AK30 das Ham­mer­wer­fen mit 36,48 Metern, Speer­wer­fer Max Hüb­ner bei der A‑Jugend im Diskus-(1,75kg/34,07 Meter) und Hammerwerfen(6kg/42,64

Meter) sowie bei der B‑Jugend Mat­ti Hum­mel eben­falls im Diskus-(1,5kg/42,44 Meter) und Hammerwerfen(5kg/57,37 Meter).

Im Oden­wald­städt­chen Frän­kisch-Crum­bach waren beim tra­di­tio­nel­len inter­na­tio­na­len Ham­mer­wurf-Mee­ting Linus und Leo­nie Lie­ben­wald bei der A‑Jugend und Mat­ti Hum­mel bei der B‑Jugend am Start. Linus schleu­der­te dabei den 6kg-Ham­mer auf 59,07 Meter und lan­de­te damit auf Platz sechs. Leonie’s bester Wurf lan­de­te bei 52,01 Meter(4kg-Hammer), was ihr den vier­ten Rang ein­brach­te und Mat­ti gelang mit dem 5kg-Gerät eine neue per­sön­li­che Bestleistung(59,64 Meter/6.Platz).