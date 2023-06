Erd­bee­ren haben jetzt bei uns Sai­son und sind bei Groß und Klein beliebt. Für Kin­der im Alter von sechs bis zehn Jah­ren bie­tet die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main zum The­ma „Süße Frücht­chen“ einen Work­shop an. Unter Anlei­tung von Maria Will und Ingrid Schorn erfah­ren die Kin­der am Frei­tag, 16. Juni 2023, eini­ges über die Erd­beer­pflan­ze und vie­les, was man aus den Früch­ten machen kann. Anschlie­ßend wird eine lecke­re Erd­beer­mar­me­la­de gekocht.

Treff­punkt am Frei­tag, 16. Juni 2023, ist um 15 Uhr in Grund­feld an der Alten Schule.

Mit­zu­brin­gen sind eine Schür­ze und ein Stoff­beu­tel. Die Gebühr beträgt zehn Euro zuzüg­lich vier Euro Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–9034 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.