Stadt Coburg: 15 Preisträger*innen von „Jugend schreibt“ ausgezeichnet

In die­sem Jahr konn­te der Wett­be­werb „Jugend schreibt“, orga­ni­siert von der Stadt­bü­che­rei Coburg, wie­der wie gewohnt durch­ge­führt wer­den. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Cobur­ger Schu­len ab der 5. Jahr­gangs­stu­fe waren auf­ge­ru­fen, Tex­te unter dem Mot­to „Auf­bruch“ an ihren Schu­len ein­zu­rei­chen. Deren Ent­schei­dungs­gre­mi­en ermit­tel­ten die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger. Dank der uner­müd­li­chen Bemü­hun­gen der für den Wett­be­werb zustän­di­gen Lehr­kräf­te gin­gen 15 Preis­trä­ger­ar­bei­ten von 6 Schu­len ein. In einer klei­nen Fei­er­stun­de in der Stadt­bü­che­rei über­reich­te 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin Urkun­den an die Sie­ger und zeig­te sei­ne Freu­de über das krea­ti­ve Poten­ti­al der Tex­te. Zur Aner­ken­nung fand eine Kul­tur­fahrt nach Bam­berg statt. Hier lern­te die Grup­pe die Arbeit des Bam­ber­ger Karl-May-Ver­la­ges ken­nen. Zudem konn­ten die Jung­au­to­ren in einem leben­di­gen Aus­tausch mit dem Schrift­stel­ler Har­ry Luck Wis­sens­wer­tes über das Schrei­ben und Ver­öf­fent­li­chen von Büchern erfahren.

Die Preis­trä­ger im Bild: Ana­sta­sia Bon­da­ren­ko (Staat­li­che Wirt­schafts­schu­le), Leon Mäus­ba­cher (Staat­li­che Real­schu­le Coburg 1), Pau­li­ne Tausch, Emi­lia Lara­to, Mar­le­ne Mikusch, Theo­dor Bie­ling (Gym­na­si­um Alber­ti­num), Ame­lie Heub­lein, Emi­lia Bode, Katha­ri­na Rink (Gym­na­si­um Alex­an­drinum), Fio­na Gün­ther, Valen­ti­na Hul­ak, Han­nah Roth (Gym­na­si­um Casi­mi­ria­num), Nele Huder, Valen­ti­na Mül­ler, Emmy Wank (Gym­na­si­um Erne­sti­num) Zusätz­lich auf dem Foto: Nico­le Walt­her (Staat­li­che Real­schu­le Coburg 1), Bernd Rosen­thal (Gym­na­si­um Alex­an­drinum),), Can Aydin (3. Bür­ger­mei­ster), Nor­bert Anders (Lei­ter Schul­amt), Ben­ja­min Puff (Staat­li­che Wirtschaftsschule).