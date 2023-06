Neu­er Vor­stand des Bei­rats für Men­schen mit Behin­de­rung tauscht sich mit Stadt­spit­ze aus

Beim Antritts­be­such im Rat­haus bei OB Star­ke und Bür­ger­mei­ster Glü­sen­kamp ging es um Bar­rie­re­frei­heit in Bamberg.

Seit April 2023 hat der Bei­rat für Men­schen mit Behin­de­rung einen neu­en Vor­stand: So wur­de Vol­ker Hoff­mann zum Vor­sit­zen­den gewählt, Clau­dia Ramer und Mar­kus Loch sind Stellvertreter:innen. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke bedank­te sich beim Antritts­be­such des neu­en Vor­stands­teams im Rat­haus gemein­sam mit Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp für das gro­ße Enga­ge­ment und gab auch gleich ein Ver­spre­chen mit auf den Weg: „Den wei­te­ren bar­rie­re­frei­en Aus­bau des Dom­plat­zes neh­men wir für das Haus­halts­jahr 2024 in Angriff“, so der OB. „Das ist abso­lut not­wen­dig, um allen die Teil­ha­be am öffent­li­chen Leben zu ermög­li­chen“, unter­strich Starke.

Bei dem Aus­tausch im Rat­haus, an dem auch Bert­rand Eitel, Lei­ter des Amts für Inklu­si­on, und die Behin­der­ten­be­auf­trag­te Nico­le Orf teil­nah­men, wur­de deut­lich, dass noch mehr Sen­si­bi­li­tät beim The­ma Mobi­li­tät erfor­der­lich ist. „Ein ‚Misch­ver­kehr‘, wie er für die Lan­ge Stra­ße in der Dis­kus­si­on ist, stellt Men­schen mit Behin­de­rung vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen“, sag­te Vor­sit­zen­der Vol­ker Hoff­mann. Blin­de benö­tig­ten tak­til erfass­ba­re Boden­in­di­ka­to­ren und Son­der­bord­stei­ne als Abgren­zung zu Stra­ße oder Fahr­rad­weg. Zudem sei für unsi­che­re, lang­sa­me Men­schen oder für Men­schen mit kogni­ti­ven bzw. sen­so­ri­schen Behin­de­run­gen ein Schutz­raum vor einem par­al­lel exi­stie­ren­den Auto- oder Fahr­rad­ver­kehr nötig.

Auch Auf­zü­ge stel­len auf­grund der unzu­ver­läs­si­gen Tech­nik für Roll­stuhl­fah­rer kei­ne bar­rie­re­freie Lösung dar, statt­des­sen müss­ten Ram­pen gebaut wer­den, ver­deut­lich­te das neue Vor­stands­team. „Es kann nicht sein, dass im Jahr 2023 bei Bau­maß­nah­men Bar­rie­re­frei­heit noch immer nicht kon­se­quent umge­setzt wird. Noch unver­ständ­li­cher ist dies bei Groß­pro­jek­ten wie dem anste­hen­den Bahn­aus­bau“, so Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Glü­sen­kamp. Auch bei ande­ren The­men will die Stadt wei­ter­hin eng mit dem Bei­rat zusammenarbeiten.

Neu­es Vor­stands­team mit viel Erfahrung

Für mehr Teil­ha­be enga­gie­ren sich die neu­en Vor­stands­mit­glie­der schon lan­ge: Vor­sit­zen­der Vol­ker Hoff­mann orga­ni­siert seit 2012 Tref­fen für Men­schen mit neu­ro­mus­ku­lä­ren Erkran­kun­gen. In der Arbeits­ge­mein­schaft chro­nisch kran­ker und behin­der­ter Men­schen (ARGE) ver­tritt er die Deut­sche Gesell­schaft für Mus­kel­kran­ke. Mar­kus Loch sitzt seit einem Unfall in jün­ge­ren Jah­ren im Roll­stuhl und war in der Ver­gan­gen­heit bereits ARGE-Vor­sit­zen­der. Clau­dia Ramer ist seit 1999 ehren­amt­lich tätig beim Baye­ri­schen Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­bund (BBSB). Sie war bereits bei der Grün­dung des Bei­rats für Men­schen mit Behin­de­run­gen im Jahr 2004 dabei.

Der Bei­rat für Men­schen mit Behin­de­rung besteht aus 25 Mit­glie­dern und hat fol­gen­de Auf­ga­ben: Den Stadt­rat und des­sen Gre­mi­en sowie die Stadt­ver­wal­tung bei Belan­gen, die behin­der­te Men­schen betref­fen, zu bera­ten und Emp­feh­lun­gen zu geben, Mit­wir­kung bei der Schaf­fung von Rah­men­be­din­gun­gen für ein behin­der­ten­freund­li­ches kom­mu­na­les Umfeld, Initi­ie­rung von Pro­jek­ten zur Ver­bes­se­rung der Inte­gra­ti­on behin­der­ter Men­schen, För­de­rung der Bar­rie­re­frei­heit auf allen Ebe­nen und Pfle­ge und Ver­bes­se­rung des Erfah­rungs­aus­tau­sches zwi­schen den Trä­gern der Behin­der­ten­ar­beit in Bamberg.