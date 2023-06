Unter­stüt­zung für die ehren­amt­li­che Kulturarbeit

Der Rota­ry Club Forch­heim unter­stützt das Forch­hei­mer Brett­la mit einer Spen­de i.H.v. 1.500 Euro. Der erste Vor­sit­zen­de des Rota­ry Hilfs­werks Forch­heim, Ulrich Schürr, über­reich­te die Spen­de gemein­sam mit dem Vor­stands­mit­glied und Schatz­mei­ster des Hilfs­werks, Max Streit, und dem der­zei­ti­gen Prä­si­den­ten des Rota­ry Clubs, Ralf Meis­ner, an das Forch­hei­mer Lai­en­schau­spiel-Ensem­ble. “Wir wol­len mit die­ser Spen­de die her­vor­ra­gen­de und sehr enga­gier­te ehren­amt­li­che Kul­tur­ar­beit des Forch­hei­mer Brett­la unter­stüt­zen“, so Vor­sit­zen­der Schürr. „Das Forch­hei­mer Brett­la lei­stet seit vie­len Jah­ren einen groß­ar­ti­gen Bei­trag für das Kul­tur­le­ben in Forch­heim, den wir mit unse­rer Spen­de auch wür­di­gen wollen.“

Der aktu­el­le Prä­si­dent des Rota­ry Clubs, Ralf Meis­ner, hat sein Prä­si­den­ten­jahr ganz bewusst unter das Mot­to „Ehren­amt“ gestellt, um das viel­fäl­ti­ge Enga­ge­ment im ehren­amt­li­chen Bereich in sei­ner Wich­tig­keit für die Gesell­schaft zu beto­nen. Die erste Vor­sit­zen­de des Forch­hei­mer Brett­la, Anja Schmitt, bedank­te sich aufs herz­lich­ste für die groß­zü­gi­ge Spen­de. „Wir kön­nen die­ses Geld aus­ge­spro­chen gut gebrau­chen, um die drin­gend not­wen­di­ge Erneue­rung der Aus­stat­tung unse­rer Pro­ben­räu­me im Schleu­sen­häus­chen durch­zu­füh­ren und not­wen­di­ges Equip­ment anzu­schaf­fen“, so Schmitt.

Aktu­ell lau­fen die Pro­ben für die Auf­füh­run­gen in der Kai­ser­pfalz am 7. Juli mit dem ver­schie­de­nen Kurz­stücken. Auf zahl­rei­chen Besuch freut sich das Forch­hei­mer Brett­la, Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es wie immer bei Schuh Kme­th und beim Rei­ter­sta­del Rübner.