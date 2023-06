Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Aus einer Gar­ten­lau­be Im Tän­nig wur­den in der Zeit von Sonn­tag, 11.00 Uhr, bis Frei­tag, 13.20 Uhr, meh­re­re Gar­ten­ge­rä­te im Wert von über 2000 Euro ent­wen­det. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se unter der Num­mer 0951/9129210.

Bam­berg. Von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de ein oli­ves Renn­rad, Mar­ke Rose, neben dem Fahr­rad­park­haus in der Bren­ner­stra­ße ent­wen­det. Das Rad war mit einem Schloss gesi­chert und hat­te einen Wert von ca. 1800 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129210.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Bam­berg. Der allein­be­tei­lig­te 73-jäh­ri­ge Pedelec­fah­rer stürzt gegen 10.20 Uhr am Frei­tag in der Frut­olfstra­ße, weil er beim Fah­ren sei­nen Hand­schuh rich­ten woll­te und ver­letz­te sich leicht an der lin­ken Schul­ter. Kein Sachschaden.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le eines Fahr­rad­fah­rers um 03.40 Uhr am Sams­tag in der Gra­fen­stein­stra­ße wur­de deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Mann hat­te extre­me Aus­fall­erschei­nun­gen und erreich­te bei einem Alko­test einen Wert von 1,62 Pro­mil­le. Als er erfuhr, dass er nun mit zur Blut­ent­nah­me in das Kli­ni­kum Bam­berg kom­men müs­se, wur­de er aus­fal­lend und belei­dig­te die bei­den ein­ge­setz­ten Beam­ten aufs Übel­ste. Der Vor­gang wird der Staats­an­walt­schaft zur Ent­schei­dung vor­ge­legt. Die Belei­di­gun­gen dürf­ten das Straf­maß erheb­lich erhöhen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Zwei hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der entwendet

STRUL­LEN­DORF. Im Tat­zeit­raum Don­ners­tag, 17.00 Uhr bis Frei­tag, 09.30 Uhr wur­den in Strul­len­dorf zwei hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der von einem oder meh­re­ren unbe­kann­ten Tätern ent­wen­det. In der Buchen­land­stra­ße wur­de ein rotes Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Stevens/​Applebee im Wert von 999 Euro und in der Mar­tin-Luther-Stra­ße ein schwar­zes Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Sinus/​BT 20 im Wert von 2100 Euro ent­wen­det. Bei­de Fahr­rä­der waren versperrt.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Rades geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Laden­dieb von Zeu­gin beobachtet

HALL­STADT. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­te­te am Frei­tag­nach­mit­tag eine Per­son, die in einer Dro­ge­rie in der Bie­gen­hof­stra­ße kos­me­ti­sche Erzeug­nis­se in eine mit­ge­führ­te Bauch­ta­sche steck­te. Dann ver­ließ der Mann das Geschäft, ohne die Waren im Wert von 21,90 Euro zu bezahlen.

Er ging in ein gegen­über­lie­gen­des Geschäft und steck­te dort Süßig­kei­ten im Wert von 3,98 Euro in sei­ne Bauch­ta­sche. Ohne zu bezah­len woll­te er auch die­ses Geschäft ver­las­sen. Der 26-jäh­ri­ge geor­gi­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge wur­de vom Markt­lei­ter beim Laden­dieb­stahl beob­ach­tet, im Aus­gangs­be­reich ange­spro­chen und in das Büro gebe­ten. Er wur­de einer Poli­zei­strei­fe übergeben.

Im Rah­men der Ermitt­lun­gen wur­de noch ein wei­te­rer Laden­dieb im Markt fest­ge­stellt und in das Büro gebe­ten. Der 43-jäh­ri­ge geor­gi­sche Staats­bür­ger hat­te Die­bes­gut im Wert von 11,97 Euro ein­stecken. Das Die­bes­gut der bei­den Tat­ver­däch­ti­gen wur­de den bei­den Geschäf­ten übergeben.

Der Gesamt­ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 37,85 Euro. Da bei­de Tat­ver­däch­ti­ge gefähr­li­che Gegen­stän­de mit­führ­ten, wur­den Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahl mit Waf­fen aufgenommen.

Bei­de Tat­ver­däch­ti­gen wur­den nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft dem Ermitt­lungs­rich­ter zwecks Haft­prü­fung vorgeführt.

Kin­der beim Laden­dieb­stahl erwischt

FRENS­DORF. Eine Ange­stell­te eines Mark­tes in der Kel­ler­stra­ße beob­ach­te­te zwei Kin­der, wie die­se am Frei­tag­mor­gen Geträn­ke und Süßig­kei­ten im Wert von 13,54 Euro in einen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steckten.

Als die bei­den 9 und 11jährigen Kin­der das Geschäft, ohne die Waren zu bezah­len, ver­las­sen woll­ten, wur­den sie von der Zeu­gin ange­spro­chen und dann der Poli­zei­strei­fe übergeben.

Nach Anzei­gen­auf­nah­me wur­den Bei­de den hin­zu­ge­ru­fe­nen Eltern übergeben.

Mit Pedelec gestürzt

BISCH­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr ein 84-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer eine Flur­stra­ße im Bereich Rot­hof. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che stürz­te er allein­be­tei­ligt mit sei­nem Pedelec und ver­letz­te sich leicht mit Schürf­wun­den am Oberkörper.

Der Ver­letz­te wur­de vor­sorg­lich mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Am Pedelec ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 200 Euro.

Mit Pro­mil­le unterwegs

FREU­DEN­ECK. Am spä­ten Frei­tag­abend geriet ein 63-jäh­ri­ger Mer­ce­des-Fah­rer auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Freu­den­eck nach Rat­tels­dorf mit sei­nem Pkw in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Da die kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten Geruch nach alko­ho­li­schen Geträn­ken fest­stell­ten, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von 0,56 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Der 63-jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld und einem Fahr­ver­bot von 1 Monat rechnen.

HIRSCHAID. Ein 55-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer geriet am Frei­tag­abend in eine in der Maxi­mi­li­an­stra­ße durch­ge­führ­ten Ver­kehrs­kon­trol­le. Im Rah­men die­ser muss­ten auch hier die kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten Geruch nach alko­ho­li­schen Geträn­ken fest­stel­len. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,00 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Der 55-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer muss hier auch mit einem Fahr­ver­bot und einem Buß­geld rechnen.

Schwel­brand führ­te zu einem hohen Gebäu­de­scha­den und zur Eva­ku­ie­rung der Bewohner.

ZAPFENDORF/LAUF. Zwei auf­merk­sa­me Haus­be­woh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Drei­kö­nig­stra­ße hör­ten einen Rauch­mel­der im Kel­ler und stell­ten bei Nach­schau einen in Flam­men ste­hen­den Spei­cher­schrank einer PV-Anla­ge fest. Noch bevor der Brand mit den her­bei­ge­hol­ten Feu­er­lö­schern gelöscht wer­den konn­te, hat­te sich der Brand auf die Wech­sel­rich­ter und Waschmaschinen/​Trockner aus­ge­brei­tet. Die 14 Bewoh­ner der neun Woh­nun­gen hat­ten bereits vor Ein­tref­fen der Feu­er­wehr das Haus ver­las­sen. Durch den Schwel­brand des Spei­cher­schran­kes ent­stand ein star­ker, schwar­zer und gif­ti­ger Rauch und behin­der­te die Lösch­ar­bei­ten. Wei­ter­hin erschwer­te die unter Strom ste­hen­de PV-Anla­ge die Arbei­ten, da immer wie­der der Brand Spei­cher­schrank ent­facht wurde.

Durch den Brand ent­stand am Spei­cher­schrank, den Wech­sel­rich­tern, sowie Wasch­ma­schi­nen und Trock­ner und dem Gebäu­de ein Scha­den i.H.v. 80.000,- EUR.

Auf­grund der gif­ti­gen Dämp­fe war eine wei­te­re Nut­zung der Woh­nun­gen vor­erst nicht mög­lich und die Bewoh­ner kamen bei Pri­vat­per­so­nen unter.

Der ver­stän­dig­te Bür­ger­mei­ster war vor Ort. Von den umlie­gen­den Feu­er­weh­ren waren etwa 100 Ein­satz­kräf­te im Ein­satz. Per­so­nen wur­den beim Brand nicht verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Frei­tag­vor­mit­tag, gegen 08:20 Uhr, wur­de auf dem Park­platz eines Super­mark­tes Am Obe­ren Tor ein schwar­zer VW Klein­trans­por­ter, ver­mut­lich durch den Anstoß eines Ein­kaufs­wa­gens im Bereich des hin­te­ren rech­ten Kot­flü­gels und an der Sei­ten­tü­re rechts erheb­lich ver­kratzt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­ge­kom­men zu sein. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 100,00 Euro.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht ein­ge­lei­tet und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Vor­fall unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Göß­wein­stein. Ein bis­lang Unbe­kann­ter beschä­dig­te im Zeit­raum vom 29.05.23 – 30.05.2023 den ord­nungs­ge­mäß abge­stell­ten Pkw einer 31-jäh­ri­gen Frau. Der Seat wur­de auf dem Park­platz einer Bank­fi­lia­le ange­gan­gen. Der Täter schlitz­te hier­bei mit einem schar­fen Gegen­tand bei­de Pkw-Rei­fen auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf 200,00 EUR.

Zeu­gen oder Hin­weis­ge­ber wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Eber­mann­stadt, unter 09194/7388–0 in Ver­bin­dung, zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Don­ners­tag den 01.06.2023 wur­de in der Zeit von 08.45 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Park­platz der Tedox-Filia­le in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße ein sil­ber­ner Vol­vo ange­fah­ren. Es ent­stand hier­bei ein Scha­den von ca. 250 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sich um die Fol­gen zu küm­mern. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag wur­de in der Bam­ber­ger Stra­ße der Fah­rer eines Vier­rad­mo­bil zur Per­so­nen­be­för­de­rung einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de durch die Beam­ten fest­ge­stellt, dass der 29-jäh­ri­ge Fah­rer nicht über die nöti­ge Fahr­erlaub­nis ver­füg­te. Eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schweiß­ge­rät von Bau­stel­le entwendet

Lich­ten­fels. Zwi­schen ver­gan­ge­nem Don­ners­tag und Frei­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te von einer Bau­stel­le in der Röthen­stra­ße ein Schweiß­ge­rät sowie ein Schlepp­ka­bel im Gesamt­wert von 5000,- Euro. Das Gerät samt Kabel war zur Tat­zeit auf dem Dach der Bau­stel­le gela­gert. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Die­ben geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.