Der Orts­ver­band (OV) Bünd­nis 90 /​Die Grü­nen – Forch­hei­mer Grü­ne Liste hat am 07.05.2023 ein neu­es Vor­stands­team gewählt, nach­dem sich die bis­he­ri­gen Sprecher:innen Petra Nathan und Mar­co Neu­bau­er aus beruf­li­chen wie pri­va­ten Grün­den nicht zur Wie­der­wahl zur Ver­fü­gung stellten.

Der OV freut sich, die Wahl von Andrea Hecking zur neu­en Spre­che­rin und Mar­kus Dietz zum neu­en Spre­cher bekannt­zu­ge­ben. Hecking, Leh­re­rin am Ehren­bürg Gym­na­si­um, und Dietz, Elek­tro­in­ge­nieur und Infor­ma­ti­ons­tech­ni­ker bei Sie­mens Ener­gy, brin­gen ihre Lei­den­schaft für grü­ne Poli­tik und ihr Enga­ge­ment für eine nach­hal­ti­ge Zukunft in ihre neu­en Posi­tio­nen ein. Mit die­ser neu­en Füh­rung setzt der OV Bünd­nis 90/​Die Grü­nen – Forch­hei­mer Grü­ne Liste ein kla­res Signal für fri­schen Wind in der loka­len Politik.

Als Spre­che­rin des Orts­ver­bands wird Andrea Hecking ihre lang­jäh­ri­ge Erfah­rung als Leh­re­rin nut­zen, um die The­men Bil­dung, Umwelt­schutz und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung vor­an­zu­brin­gen. Sie ist fest davon über­zeugt, dass eine star­ke Zusam­men­ar­beit zwi­schen Poli­tik, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und der Gemein­de ent­schei­dend ist, um posi­ti­ve Ver­än­de­run­gen zu bewir­ken. Mar­kus Dietz, neu­er Spre­cher des Orts­ver­bands, bringt sei­ne beruf­li­che Exper­ti­se für Ener­gie­tech­nik und Digi­ta­li­sie­rung ein, um in The­men der Ener­gie- und Mobi­li­täts­wen­de, nach­hal­ti­ge und zukunfts­fä­hi­ge Lösungs­stra­te­gien zu ent­wickeln. Sei­ne Begei­ste­rung für kon­struk­ti­ve und nach­hal­ti­ge Poli­tik fließt in die Arbeit des Orts­ver­bands ein, und er nutzt die­se, um Forch­heim auf dem Weg in eine posi­ti­ve Zukunft zu unterstützen.

Als Bei­sit­zer wur­de Diplom­bio­lo­ge und Stadt­rat Johan­nes Mohr in das Team gewählt, der den OV vor allem in Natur­schutz­the­men und mit sei­ner Exper­ti­se im Fach­be­reich der Öko­lo­gie unter­stüt­zen wird. Fabio­la Reges-Huber wur­de in ihrem Amt als Kas­sie­re­rin bestä­tigt. Sie war schon seit Juli des letz­ten Jah­res in die­sem Amt aktiv und unter­stützt den Vor­stand seit­dem tatkräftig.

Gemein­sam möch­ten Hecking und Dietz Men­schen wie­der mehr für Grü­ne Poli­tik vor Ort begei­stern. Sie hof­fen mit ver­schie­den­sten Ange­bo­ten von Ver­an­stal­tun­gen über Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gnen und Dis­kus­si­ons­run­den, die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu zu ermu­ti­gen, sich ein­zu­brin­gen. Der OV Bünd­nis 90/​Die Grü­nen – Forch­hei­mer Grü­ne Liste lädt hier­mit Inter­es­sier­te aller Alters­stu­fen herz­lich ein, sich aktiv am poli­ti­schen Gesche­hen zu betei­li­gen. Es sind viel­fäl­ti­ge Ideen und Vor­schlä­ge will­kom­men, um gemein­sam eine star­ke Stim­me für Umwelt­schutz, sozia­le Gerech­tig­keit und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung in unse­rer Stadt zu sein.

Näch­stes Tref­fen in locke­rer Run­de am 07.06.2023 um 19:30 Uhr in der Geschäfts­stel­le am Paradeplatz.