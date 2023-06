Mit dem Bezirks­ver­band der Frau­en Uni­on Ober­fran­ken ver­an­stal­tet der Kreis­ver­band der Frau­en Uni­on Bay­reuth-Land am 15. Juni 2023 eine Ladies Lounge in der Moh­ren­stu­be in Bay­reuth (Mit­tel­str. 2). Beginn um 19 Uhr.

Ihr Kom­men zuge­sagt haben die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten der Bezirks-/und Land­tags­wahl aus der Regi­on: Franc Dierl, Doris-Leit­h­ner-Bisani, Dr. Micha­el Hohl, Dr. Ste­fan Specht und Sabi­ne Hab­la. Mit ihnen kön­nen die Gäste in locke­rer Atmo­sphä­re Gesprä­che füh­ren und in einer Fra­ge­run­de viel­leicht das ein oder ande­re Neue erfahren.

Wei­ter­hin wird für die­sen Abend eine Tom­bo­la zugun­sten des Wai­schen­fel­der Ver­eins „Wir sind alle gleich“ orga­ni­siert. Des­sen Mit­glie­der set­zen sich dafür ein, dass Men­schen mit beson­de­ren Bedürf­nis­sen ganz selbst­ver­ständ­lich am sozia­len Leben teil­ha­ben kön­nen. Die Vor­sit­zen­den wer­den den Ver­ein bei der Lounge vorstellen.

Für das leib­li­che Wohl (Getränke/​Cocktails und Fin­ger­food) ist gesorgt. DJ Max Rai­mund sorgt für gute Stim­mung und führt durch den Abend. Ein­tritt frei!

Für die bes­se­re Pla­nung ergeht die Bit­te um vor­he­ri­ge ANMEL­DUNG BIS SONN­TAG, DEN 11. JUNI 2023 per Mail an: fu-​bayreuth-​land@​gmx.​de.