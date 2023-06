#Durch(ge)schaut

Neu­es Pro­jekt zur Demo­kra­tie­för­de­rung im Kon­text Sozia­le Medi­en Tik Tok – Trend­set­ter, wit­zi­ge Vide­os, Jugend­platt­form. Aber auch Platt­form für Mani­pu­la­ti­on, Fake News und Pro­pa­gan­da. Mit­hil­fe einer För­de­rung durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend sowie das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ bringt der Jugend­hil­fe­trä­ger iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V. digi­ta­le Demo­kra­tie­för­de­rung in die Klas­sen­zim­mer in Bam­berg Stadt und Land.

Die Debat­ten zu aktu­el­len Kri­sen wer­den zuneh­mend auf Tik Tok aus­ge­tra­gen. Die Platt­form, die über­wie­gend von Jugend­li­chen genutzt wird. Doch neben objek­ti­ven Infor­ma­tio­nen tum­meln sich dort auch Mani­pu­la­ti­on, Fake News und Pro­pa­gan­da. Das neue Pro­jekt #durch(ge)schaut (ein Pro­jekt von iSo e.V.) nimmt sich gemein­sam mit Jugend­li­chen den Wir­kungs­wei­sen und Inhal­ten der Platt­form an und erar­bei­tet eige­ne Inhal­te zu aktu­ell poli­ti­schen The­men. Dabei han­delt es sich um infor­ma­ti­ve Clips, die Auf­klä­rungs­ar­beit lei­sten, aber auch durch Krea­ti­vi­tät und Humor geprägt sind. Ziel des Pro­jek­tes ist es, Jugend­li­che für die Wir­kungs­wei­sen von Tik Tok zu sen­si­bi­li­sie­ren, Argu­men­ta­ti­ons­kom­pe­tenz und den respekt­vol­len Umgang in sozia­len Netz­wer­ken zu stär­ken sowie jun­ge Men­schen selbst zu befä­hi­gen, sich krea­tiv mit kon­tro­ver­sen The­men auseinanderzusetzen.

Eine För­de­rung durch das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ ermög­licht nun die Durch­füh­rung die­ses Ange­bo­tes. „Sozia­le Medi­en sind ein Dau­er­bren­ner in unse­rer täg­li­chen Arbeit mit jun­gen Men­schen. Die Ent­wick­lun­gen in die­sem Bereich sind sehr schnelllebig und so müs­sen wir als Jugend­hil­fe­trä­ger fle­xi­bel und schnell auf Trends reagie­ren kön­nen. Aus die­sem Grund freut es uns sehr, dass unser Pro­jekt-Vor­ha­ben „#durch(ge)schaut“ nun eine zwei­jäh­ri­ge För­de­rung erhält.“ so Micha­el Gerst­ner, Bereichs­lei­ter für gemeind­li­che Jugend­ar­beit bei iSo. Durch­ge­führt wer­den die Ange­bo­te an den wei­ter­füh­ren­den Schu­len in Bam­berg Stadt und Landkreis.

Die Pra­xis sieht dann wie folgt aus. Zu Beginn des Pro­jek­tes wer­den ver­schie­de­ne The­men­mo­du­le kon­zi­piert, die sich an aktu­el­len poli­ti­schen The­men ori­en­tie­ren. Hier­bei soll ein erster Über­blick über die The­ma­tik geschaf­fen sowie Ein­blicke in die media­le und digi­ta­le Bericht­erstat­tung gege­ben wer­den. Mög­li­che The­men sind Kli­ma­schutz (z.B. Lüt­zer­ath oder Die letz­te Gene­ra­ti­on), Krieg in Euro­pa (z.B. Waf­fen­lie­fe­run­gen in die Ukrai­ne, Vide­os aus dem Kriegs­ge­biet), Can­cel Cul­tu­re (z.B. Fynn Kli­e­mann). Anschlie­ßend ent­schei­den sich die jewei­li­gen Schul­klas­sen für ein The­men­mo­dul, wel­ches in einem Work­shop-Tag gemein­sam bear­bei­tet wird.

Die Dau­er pro Work­shop wird sich auf 4–5 Schul­stun­den an min­de­stens 2 Schul­ta­gen belau­fen, um effek­tiv mit den Schüler:innen die The­men auf­ar­bei­ten zu kön­nen. Wei­ter­füh­ren­de Schu­len (ab 5. Klas­se) kön­nen sich ab jetzt bei Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Vanes­sa Konz unter 0174/1612901 oder vanessa.​konz@​iso-​ev.​de oder bei der Work­shop­lei­tung Bene­dikt Mar­tin unter 0151/22229774 oder benedikt.​martin@​iso-​ev.​de mel­den und für das kom­men­de Schul­jahr 2023/24 Work­shop­ter­mi­ne vereinbaren.