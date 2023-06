Unter dem The­ma „Die Main-Fluss­land­schaft zwi­schen Unter­zett­litz und Wie­sen – Eine archäo­lo­gi­sche und natur­kund­li­che Exkur­si­on“ führt die Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein (KIS) am Sams­tag, den 3. Juni 2023 eine Ver­an­stal­tung in der direk­ten Umge­bung von Bad Staf­fel­stein durch. Treff­punkt ist um 14.00 Uhr direkt am Ler­chen­berg, wo sich auch ein behelfs­mä­ßi­ger Park­platz befin­det. Die Füh­rung durch den archäo­lo­gi­schen Teil obliegt Anton Köche­ler, dem Lei­ter des KIS-Arbeits­krei­ses „Archäo­lo­gie“, den natur­kund­li­chen Teil über­nimmt Her­mann Hacker, der Lei­ter der KIS. Die Teil­nah­me ist frei von Kosten und nicht an eine KIS-Mit­glied­schaft gebunden.

Der „Ler­chen­berg“ oder „Bir­ken­berg“ ist eine natür­li­che Gelän­de­er­he­bung mit trop­fen­för­mi­gen Umriss, umge­ben von den Fluss- und Aue­ter­as­sen des Mains. Er war wegen sei­ner beson­de­ren Lage durch­ge­hend von der mitt­le­ren Alt­stein­zeit bis in die Jung­stein­zeit über meh­re­re 10.000 Jah­re besie­delt. Davon erzäh­len zahl­rei­che Fun­de von Stein­werk­zeu­gen, über die Anton Köche­ler bereits im Jahr 2011 in dem KIS-Buch „Kunst und Kul­tur in Bad Staf­fel­stein“, Band 1 aus­führ­lich berich­tet hatte.