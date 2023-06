„Super­klein – Wel­ten in der Streich­holz­schach­tel“: So lau­tet am Frei­tag, 2. Juni 2023, das Mot­to für das span­nen­de Ange­bot für Feri­en­kin­der im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg. Wer hier noch mit dabei sein will, soll­te sich spu­ten und schnell noch sei­nen Feri­en­platz sichern!

Als Ort der Minia­tur­su­per­la­ti­ve bie­tet das Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um nicht nur über 300.000 Zinn­fi­gu­ren ein Zuhau­se – es ist beson­ders für sei­ne Schau­kä­sten berühmt. In die­sen soge­nann­ten Diora­men wer­den mit Zinn­fi­gu­ren die unter­schied­lich­sten Sze­nen dar­ge­stellt. Dabei geht es kei­nes­wegs nur um Schlach­ten­ge­tüm­mel und Feld­zü­ge. Auch ganz all­täg­li­che Bege­ben­hei­ten wie das Ein­kau­fen auf dem Kulm­ba­cher Markt­platz oder sogar exo­ti­sche Sze­nen wie Tie­re am Was­ser­loch in der afri­ka­ni­schen Seren­ge­ti kön­nen im Muse­um haut­nah bestaunt werden.

Doch beim Anschau­en soll’s nicht blei­ben! In den Pfingst­fe­ri­en kön­nen Kin­der am 2. Juni 2023 im Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um von 9 bis 13 Uhr ihr eige­nes Min­i­di­ora­ma gestal­ten. Dabei ist vor allem Fin­ger­fer­tig­keit und Krea­ti­vi­tät gefragt. Mit Pin­sel, Stift und Minia­tur­tie­ren aus Zinn las­sen die jun­gen Besu­cher super­klei­ne Sze­nen in Streich­holz­schach­teln entstehen.

Das Feri­en­pro­gramm rich­tet sind an Kin­der ab ca. acht Jah­ren und ist auf Anfra­ge zum Bei­spiel auch als Attrak­ti­on für den näch­sten Kin­der­ge­burts­tag oder als abwechs­lungs­rei­ches Ange­bot im Rah­men einer Kin­der-/Fe­ri­en­be­treu­ung für Grup­pen buch­bar. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu „Super­klein – Wel­ten in der Streich­holz­schach­tel“ gibt es unter www​.plas​sen​burg​.de oder tele­fo­nisch unter 09221/940–571. Der Kosten­bei­trag von 8 Euro wird an der Muse­ums­kas­se entrichtet.

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plassenburg

Museumsverwaltung

Festungs­berg 27

95326 Kulmbach

Öffnungszeiten:

April bis Okto­ber: täg­lich 9 bis 18 Uhr

Novem­ber bis März: täg­lich 10 bis 16 Uhr