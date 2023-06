Sie sind seit Jah­ren ein fester und vor allem belieb­ter Bestand­teil des Kulm­ba­cher Kunst- und Kul­tur­ka­len­ders: Die Kulm­ba­cher Som­mer­kunst­wo­chen. Am Pfingst­wo­chen­en­de star­te­te die 14. Aus­ga­be mit 13 Work­shops für Erwach­se­ne und sechs Kunst­an­ge­bo­ten spe­zi­ell für Kin­der und Jugend­li­che. Den Auf­takt der dies­jäh­ri­gen Som­mer­kunst­wo­chen mach­te der Work­shop „Aqua­rell­ma­le­rei – ein­mal anders“ im Spei­se­saal der Obe­ren Volks­schu­le in Kulmbach.

Wie beliebt die Som­mer­kunst­wo­chen sind, ver­deut­licht Pro­jekt­lei­te­rin Jut­ta Lan­ge. „Unse­re Teil­neh­mer kom­men nicht nur aus unse­rer Regi­on, son­dern auch aus Mit­tel­fran­ken, teil­wei­se sogar auch Ober­bay­ern. Das zeigt, welch tol­len Ruf sich unser Kunst- und Kul­tur­ange­bot in den ver­gan­ge­nen Jah­ren weit über die Gren­zen Ober­fran­kens hin­aus erar­bei­tet hat!“ Sie bedank­te sich stell­ver­tre­tend für alle Spon­so­ren bei der VR – Bank Ober­fran­ken Mit­te eG mit Ger­hard Zet­tel. Nur mit die­sen groß­zü­gi­gen Spen­den sei es mög­lich, dass zum Bei­spiel die Jugend­work­shops kosten­frei statt­fin­den könn­ten, so Lange.

„Ohne Jut­ta Lan­ge wären die Som­mer­kunst­wo­chen in unse­rer Stadt gar nicht denk­bar“, bedank­te sich 2. Bür­ger­mei­ster Frank Wil­zok bei der Orga­ni­sa­to­rin für ihr her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment. „Ger­ne unter­stüt­zen wir die­ses tol­le Ange­bot zum Bei­spiel mit dem Bereit­stel­len ent­spre­chen­der Räum­lich­kei­ten in unse­rer Obe­ren Schu­le. Oben­drein packt unse­re städ­ti­sche Kul­tur­ab­tei­lung mit Jür­gen Trepp­ner an der Spit­ze im Bereich Orga­ni­sa­ti­on mit an.“

Neu im Dozen­ten­team der Som­mer­kunst­wo­chen ist Dr. Ute Westi­en aus Bay­reuth. Allein das gro­ße Inter­es­se an ihrem Kurs zum Start der Som­mer­kunst­wo­chen zeigt, wie gut neue The­men bzw. Kur­se ankommen.

Die Kulm­ba­cher Som­mer­kunst­wo­chen gehen bis zum 20. August 2023 wei­ter. Wäh­rend für ein­zel­ne Kur­se bereits eine War­te­li­ste besteht, sind in ande­ren Work­shops noch Anmel­dun­gen mög­lich: Für die Work­shops 3 (Holz­schnitt), 5 (Rost und Alte­rung), 6 (Aqua­rell-Male­rei), 7 (Filz-Kunst), 8 (Holz­bild­hau­en), 9 (Kal­li­gra­fie und Buch­bin­den), 10 (Pfunds­wei­ber in Beton), 12 (Far­be trifft Gra­fik) sowie 13 (Wol­ken und Ber­ge) sind noch Plät­ze frei.

Auch für die kosten­frei­en Jugend­work­shops kön­nen sich Inter­es­sier­te ger­ne noch anmelden.

Die Teil­nah­me­plät­ze an den Kur­sen sind begrenzt, Anmel­dun­gen sind zum Bei­spiel per E‑Mail unter kulturamt@​stadt-​kulmbach.​de mög­lich. Einen Über­blick über das gesam­te Pro­gramm gibt es unter www​.kulm​ba​cher​-som​mer​kunst​wo​chen​.de.