Am 25.05.2023 hat sich die SPD-Arbeits­ge­mein­schaft für Arbeit­neh­mer­fra­gen, kurz AfA, im Unter­be­zirk Bay­reuth erfolg­reich neu gegründet.

Zum Vor­sit­zen­den wur­de Paul Leh­mann ein­stim­mig gewählt. Sei­ne stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den sind künf­tig Bar­ba­ra Sit­tig und Seba­sti­an Kropp.

Die AfA küm­mert sich inner­halb der SPD vor allem um die arbeits­recht­li­chen Fra­gen – und ist damit in der Arbei­ter­par­tei SPD die mit Abstand größ­te Arbeits­ge­mein­schaft, die nun auch wie­der einen Able­ger für die Stadt und den Land­kreis Bay­reuth hat.

Hier­zu meint der neu gewähl­te Vor­sit­zen­de, Paul Lehmann:

„Dass es in der Bay­reu­ther SPD kei­ne AfA gab, war für uns nicht hin­nehm­bar. Uns war klar: eine Par­tei der Arbeit braucht auch im Regio­na­len eine Arbeits­ge­mein­schaft, die das arbeits­recht­li­che Know How in sich ver­eint und sich um die Belan­ge von Arbeitnehmer:innen küm­mert. Wir wer­den nun im Raum Bay­reuth die Stim­me für Lohn­ge­rech­tig­keit, gleich­wer­ti­ge Arbeits­ver­hält­nis­se und den Kampf gegen arbeits­recht­li­che Unge­rech­tig­keit sein – sowohl inner­halb wie auch außer­halb der Bay­reu­ther SPD.“

Am 06. 06. 2023 wird die AfA zu ihrer kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung zusam­men­kom­men und hier­bei ihre Arbeit inhalt­lich planen.