Ein deut­li­ches Zei­chen für Tole­ranz und Mit­mensch­lich­keit und gegen Hass und Het­ze setz­te die Arbeits­ge­mein­schaft 60+ der SPD im Land­kreis. Sie besuch­te die Ver­an­stal­tung der Gesell­schaft für christ­lich-jüdi­sche Zusam­men­ar­beit zur Woche der Brü­der­lich­keit in der Syn­ago­ge in Floss in der Ober­pfalz. Durch die Teil­nah­me Land­tags­kan­di­da­ten Halil Tas­de­len bekam das Gan­ze noch eine ganz beson­de­re Note. Geist­li­che der bei­den christ­li­chen Kon­fes­sio­nen und ein Rab­bi­ner gestal­te­ten die sehr ein­drucks­vol­le Gedenk­stun­de, die mit christ­li­chen und jüdi­schen Lie­dern umrahmt wurde.