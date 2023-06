Kaput­te Gerä­te muss man nicht gleich weg­wer­fen, oft lohnt sich ein Repa­ra­tur­ver­such. Im Juni 2023 gibt es dazu zwei Mög­lich­kei­ten: am Sams­tag, den 3. Juni 2023 fin­det von 10 bis 13 Uhr ein Repa­ra­tur-Café im Zukunfts­haus von Forch­heim for Future in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 statt. Es wird um Vor­anmel­dung unter reparaturcafe@​forchheim-​for-​future.​de oder tele­fo­nisch unter 015120561261 gebe­ten. Und am Diens­tag, den 20. Juni 2023 orga­ni­siert die Natur­strom AG ein Repa­ra­tur-Café in den Räu­men von Pack mer’s in der Haid­feld­stra­ße. Auch hier wird um Vor­anmel­dung unter veranstaltungen@​naturstrom.​de oder tele­fo­nisch unter 09545–443843442 gebe­ten. Wäh­rend der War­te­zeit gibt es jeweils die Mög­lich­keit, sich bei Kaf­fee und Kuchen zu unter­hal­ten, wäh­rend ehren­amt­lich täti­ge Fach­leu­te sich die Gerä­te anschau­en. Die Repa­ra­tu­ren sind kosten­los, Spen­den sind aber sehr willkommen.