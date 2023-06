Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen

8. Berg­tag: Festgelände

Erwar­tungs­ge­mäß war der Bereich der Schau­stel­ler und Fahr­ge­schäf­te am Fami­li­en­tag ganz­tä­gig sehr gut besucht. Hier­zu zeig­te sich das Wet­ter am Don­ners­tag wie­der von sei­ner besten Seite.

Die Kel­ler füll­ten sich erst in den Abend­stun­den, gegen 21 Uhr gab es nur noch weni­ge freie Sitzplätze.

Bei einer Podi­ums­dis­kus­si­on mit der Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten der Grü­nen, Frau Katha­ri­na Schul­ze, kam es am Don­ners­tag­mit­tag auf dem Fest­ge­län­de zu einem Zwi­schen­fall. Aus einer vier­köp­fi­gen Per­so­nen­grup­pe her­aus belei­dig­te ein 62-jäh­ri­ger Mann aus Nürn­berg die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te. Dabei stell­te er einen Ver­gleich mit Mus­so­li­ni und Hit­ler an.

Im Zuge der poli­zei­li­chen Sach­ver­halts­auf­nah­me lei­stet ein 57-jäh­ri­ger, eben­falls aus Nürn­berg stam­men­der Mann aus der Vie­rer­grup­pe Wider­stand gegen die Beamten.

Bei­de Per­so­nen wer­den der Quer­den­ker­sze­ne zugerechnet.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at für Staats­schutz­an­ge­le­gen­hei­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Zu Ber­gen­de sorg­te eine ver­mumm­te Per­son für Auf­re­gung. Zivil­kräf­te der Poli­zei wur­den auf die­se auf­merk­sam. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass es sich um einen 11-Jäh­ri­gen han­del­te, der es cool fand in Kapu­zen­pul­li, Hand­schu­hen und Tuch im Gesicht auf dem Fest­ge­län­de herumzulaufen.

Die Beam­ten nah­men den 11-Jäh­ri­gen in Gewahr­sam und über­stell­ten ihn an sei­ne Eltern.

Anson­sten ver­lief der Fest­be­trieb rund um den Erlan­ger Burg­berg am Don­ners­tag abso­lut friedlich.

Nach­fei­ern in der Innenstadt

Im Abs­trom der Besu­cher in die Innen­stadt kam es kurz vor 23 Uhr in der Bay­reu­ther Stra­ße zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen fünf aus­wär­ti­gen Fest­be­su­chern. Zwei Män­ner, die in einer Bus­hal­te­stel­le saßen wur­den von drei ihnen frem­den Per­so­nen pro­vo­ziert und belei­digt. Nach einer kur­zen Dis­kus­si­on grif­fen die drei Män­ner im Alter zwi­schen 24 und 30 Jah­ren die Gegen­par­tei an. Sie trak­tier­ten die bei­den ande­ren Per­so­nen mit Fuß­trit­ten und Faustschlägen.

Glück­li­cher­wei­se erlit­ten die bei­den nur leich­te­re Ver­let­zun­gen. Bei den drei Angrei­fern stell­ten die Poli­zei­be­am­ten bei der Anzei­gen­auf­nah­me Alko­hol­wer­te um 1,4 Pro­mil­le fest.

In zwei Fäl­len stell­te Ein­satz­kräf­te der Poli­zei wäh­rend des Besu­cher­abs­troms in die Innen­stadt Per­so­nen fest, die sich ein „Sou­ve­nir“ erbeu­tet hatten.

Ein 19-Jäh­ri­ger mit weit über zwei Pro­mil­le führ­te gleich eine Warn­bar­ke samt Beleuch­tung mit, die er von einer Bau­stel­le ent­wen­det hatte.

Mit einem ent­wen­de­ten Braue­rei­schild in der Hand mach­te sich ein 23-jäh­ri­ger Fest­be­su­cher aus Nie­der­bay­ern auf dem Nach­hau­se­weg. Auch er war nicht uner­heb­lich alkoholisiert.

Wäh­rend der Nach­fei­ern in einer Dis­ko­thek griff ein Fest­be­su­cher aus Ober­bay­ern einer jun­gen Frau an den Po. Anschlie­ßend attackier­te er auch noch einen Tür­ste­her des Lokals und schlug auf die­sen ein. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten über­wäl­tig­ten den 36-Jäh­ri­gen, gegen den nun wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung und Kör­per­ver­let­zung Ermitt­lun­gen laufen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Am 01.06.23 im Zeit­raum von 07:30 – 18:00 Uhr wur­de in Her­zo­gen­au­rach am Park­platz „An der Schütt“ ein Pkw durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­digt. An dem Pkw VW Polo ent­stand, offen­sicht­lich durch Ein-/ Aus­par­ken, ein Sach­scha­den i.H.v. ca. 1000,- Euro. Fremd­lack­an­rieb in der Far­be Blau wur­de gesi­chert. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung an einem Zaun

Im Zeit­raum vom 29.05.23 18:00 Uhr bis 31.05.23 12:00 Uhr wur­de in Her­zo­gen­au­rach in der Flug­ha­fen­stra­ße 64 durch einen unbe­kann­ten Täter ein Metall­zaun beschä­digt. Hier­für hat der Täter ein Hebel­werk­zeug ver­wen­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Im Frei­bad bestohlen

Höch­stadt: Am 01.06.2023 zwi­schen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr wur­den zwei Schü­ler die sich im Schwimm­bad im Kie­fern­dor­fer Weg auf­hiel­ten bestoh­len. Sie hat­ten ihre Sachen auf der Lie­ge­wie­se gelas­sen und als sie zurück­ka­men, waren sämt­li­che Wert­ge­gen­stän­de wie Bar­geld und sogar neue Nike Air Schu­he weg. Einem Jugend­li­chen Wur­de Bar­geld und die Dau­er­kar­te des Schwimm­ba­des ent­wen­det, beim ande­ren war ein höhe­rer Scha­den zu ver­zeich­nen. Neben Bar­geld wur­den ihm die Schu­he, eine sil­ber­ne Ket­te, eine Musik­box und Bus- Und Schü­ler­aus­weis entwendet.

Die Poli­zei rät in der jet­zi­gen Frei­bad­sai­son kei­ne Wert­ge­gen­stän­de unbe­auf­sich­tigt am Lie­ge­platz zurück zu las­sen. Neh­men Sie zu Frei­zeit, Sport und Spiel nur mit, was Sie wirk­lich brau­chen. Las­sen Sie Wert­sa­chen oder grö­ße­re Geld­be­trä­ge zuhau­se oder bewah­ren sie die­se in Schließ­fä­chern auf.