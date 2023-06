Vor­sit­zen­der Söll­ner: „Wir sind zur Mar­ke gewor­den“ – Kulm­ba­cher Hote­lier Ste­phan Ertl zum Ehren­mit­glied ernannt

Neu­dros­sen­feld. Von einer ein­zig­ar­ti­gen Erfolgs­ge­schich­te sprach der Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken: „Unser Ver­ein ist zur Mar­ke gewor­den, die in ganz Bay­ern und dar­über hin­aus bekannt ist“ sag­te der Vor­sit­zen­de. Er ver­wies dar­auf, dass der Ver­ein im Jahr 2016 von der deut­schen UNESCO als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be aus­ge­zeich­net wur­de: „Wir sind die erste Regio­nal­in­itia­ti­ve, der die­se Ehre zuteil wurde“.

Bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung im Gast­hof Schnupp in Alt­dros­sen­feld ernann­te Söll­ner den Kulm­ba­cher Hote­lier Ste­phan Ertl zum Ehren­mit­glied. Ertl habe den Ver­ein seit der Grün­dung im Jahr 2007 als Vor­stands­mit­glied in wesent­li­chen Berei­chen geprägt. Nun lege er sein Ehren­amt in jün­ge­re Hän­de. Ertls Nach­fol­ger als stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken ist der War­ten­fel­ser Gastro­nom Alex­an­der Schütz.

Bei den tur­nus­mä­ßig anste­hen­den Wah­len wur­de Klaus Peter Söll­ner für wei­te­re zwei Jah­re als Vor­sit­zen­der bestä­tigt: „Ich mache noch bis 2025 wei­ter, dann muss ein Jün­ge­rer ran.“ Die wei­te­ren Vor­stands­mit­glie­der Chri­sti­an Her­pich (Vize­prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer, Hof) und Bernd Sau­er (Kura­to­ri­ums­vor­sit­zen­der, Bay­reuth) sowie Wolf­ram Brehm (Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK Bay­reuth) Frank Ebert (Ober­fran­ken offen­siv) wur­den in ihren Ämtern bestätigt.

Zuvor hat­te Vor­sit­zen­der Söll­ner betont, dass Ober­fran­ken nach wie vor eine rekord­ver­däch­ti­ge Viel­zahl von Bäckern, Metz­gern und Brau­ern habe: „Doch wir müs­sen auf­pas­sen, dass die­se Viel­falt nicht ver­lo­ren geht. Mit Coro­na ist eine Ver­än­de­rung in der Gesell­schaft pas­siert, lei­der nicht zugun­sten des Hand­werks.“ Auf die Pan­de­mie fol­ge nun eine gan­ze Rei­he ern­ster Kri­sen. Die gewal­ti­ge Erhö­hung der Ener­gie­prei­se tref­fe Bäcker und Metz­ger beson­ders hart. Auch die Lohn­ko­sten sei­en stark gestie­gen, in vie­len Betrie­ben fehl­ten Mit­ar­bei­ter, die Sor­gen um den Nach­wuchs sei­en groß. Die Sor­gen der Unter­neh­men habe man Bay­erns Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger (Freie Wäh­ler) auf dem 1. Ener­gie­gip­fel der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken im Dezem­ber 2022 in Hof vorgetragen.

Söll­ner stell­te die Idee vor, ana­log zum über­aus erfolg­rei­chen Brat­wurst­gip­fel in Peg­nitz eine Ver­an­stal­tung für das Bäcker­hand­werk ins Leben zu rufen. Der Brat­wurst­gip­fel sei nicht nur eine Lei­stungs­schau der frän­ki­schen Metz­ger, son­dern auch ein tou­ri­sti­sches Aus­hän­ge­schild der Regi­on, das vom wei­te­ren Aus­bau des Ver­kehrs­ver­bun­des VGN profitiere.

Des wei­te­ren pla­ne der Ver­ein gemein­sam mit Ober­fran­ken offen­siv wie­der einen Stand auf der Grü­nen Woche in Ber­lin: „Wir haben in der Bay­ern­hal­le die Pole-Posi­ti­on,“ sag­te der Land­rat. Die Chan­ce, in der Haupt­stadt Tou­ris­mus-Wer­bung zu machen, sei nicht zu unter­schät­zen. Söll­ner erin­ner­te dar­an, dass zu Zei­ten der Tei­lung die Men­schen aus West-Ber­lin einst omni­bus­wei­se nach Ober­fran­ken gefah­ren sei­en. Das war mit dem Ende der DDR vor­bei. Auf der Grü­nen Woche sol­len neue Akzen­te gesetzt wer­den, um Gäste anzulocken.

Genuss­re­gi­on-Geschäfts­füh­rer Nor­bert Heim­beck berich­te­te über die wei­te­ren Akti­vi­tä­ten des Ver­eins. Bei rund 60 Ver­an­stal­tun­gen habe er den Ver­ein ver­tre­ten; außer­dem habe er ein eige­nes Vor­trags­pro­gramm ent­wickelt, in dem er unter ande­rem zei­ge, wie das Netz­werk der Genuss­re­gi­on-Mit­glie­der die regio­na­le Wert­schöp­fung stärkt. Mit rund 360 Unter­neh­men sei die Mit­glie­der­zahl im ver­gan­ge­nen Jahr sta­bil geblieben.