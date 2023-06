Die Natur­feun­de Deutsch­land ver­an­stal­ten in die­sem Som­mer eine gro­ße Frie­dens­wan­de­rung quer durch Deutsch­land. „Frie­den in Bewe­gung 2023“ begann am 26. April 2023 vor dem Euro­pa­par­la­ment in Straß­burg (F), sie ver­läuft in 68 Tagen über fast 1000 Km von West nach Ost und endet am 2.Juli 2023 am ehe­ma­li­gen KZ The­re­si­en­stadt in Tschechien.

An vie­len Orten der 68 Etap­pen lan­gen Wan­der­strecke wird es Kund­ge­bun­gen, öffent­li­che Emp­fän­ge und abend­li­che Ver­an­stal­tun­gen rund um das The­ma Frie­den geben. Am 3.06.23 kommt „Frie­den in Bewe­gung 2023“ durch Bam­berg. Die Etap­pe vor Bam­berg star­tet am 3.06.23 beim Schloss­hof Trun­stadt um 9:00 Uhr mit Begrü­ßung der Bür­ger­mei­ste­rin Frau Regi­na Wohl­part und führt über den Men­schen­rechts­weg nach Vier­eth, über Wei­pelsdorf und den Kuni­gun­den­weg nach Bam­berg. Die Teil­nah­me ist für alle Bürger*innen möglich.

Um 16:00 Uhr begrü­ßen wir die Teilnehmer*innen auf dem Max­platz mit fol­gen­dem Programm:

Schirm­herr­schaft Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke

Begrü­ßungs­re­de 3. Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner

Rede­bei­trä­ge – Bun­des­vor­stand der Natur­feun­de Deutsch­land und 1. Vor­sit­zen­der OG Bamberg

Trans­pa­ren­te: Nie wie­der Krieg! Den Frie­den gewin­nen. Den 3. Welt­krieg verhindern!

Musik mit Loh Bur­ger und Rikar­da Nembach

Foto­stand der Stär­ken­be­ra­tung Bay­ern – es kön­nen Post­kar­ten mit Frie­dens­sprü­chen: „Ich bin für Frie­den, weil…“ aus­ge­druckt und ver­schickt werden.

OMAS GEGEN RECHTS BAM­BERG und das OMA-Lied

Aus­klang des Abends in der Egel­see­str. 51

Zitat Micha­el Mül­ler, Bun­des­vor­stand der Natur­freun­de Deutschlands:

„Das Wich­tig­ste, was wir vom Krieg ler­nen müs­sen, ist Frie­den schaf­fen. Der völ­ker­rechts­wid­ri­ge rus­si­sche Angriffs­krieg in der Ukrai­ne macht das beson­ders deut­lich. Mit „Frie­den in Bewe­gung 2023“ wol­len wir allen demo­kra­tisch gesinn­ten Men­schen, denen der Frie­den am Her­zen liegt, eine akti­ve Platt­form für Aus­tausch und Dis­kus­si­on geben“.

Wer­det Teil von „Frie­den in Bewe­gung“ und wan­dert mit.