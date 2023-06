Die Stadt­bü­che­rei Wun­sie­del bekommt von der Bür­ger­stif­tung „Jun­ges Fich­tel­ge­bir­ge“ ein Kre­a­shi­bai, ein japa­ni­sches Erzähl­thea­ter, gespen­det. „Ich freue mich, dass durch die Spen­de das Ange­bot in der Stadt­bü­che­rei erwei­tert wird und bedan­ke mich bei der Bür­ger­stif­tung Jun­ges Fich­tel­ge­bir­ge,“ so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Mit dem Kre­a­shi­bai wer­den die Bil­der eines Bil­der­buchs in DIN A3 in einem Holz­rah­men prä­sen­tiert. Dies ist ein Ange­bot, wel­ches nicht nur von Schu­len oder Kin­der­gär­ten genutzt wer­den kann, auch ehren­amt­li­che Lese­pa­tin­nen und Lese­pa­ten kön­nen die Bil­der­buch­kar­ten aus­lei­hen. Auf der Home­page der Stadt Wun­sie­del haben Inter­es­sier­te die Mög­lich­keit, Blick auf die 53 ver­schie­de­nen Bil­der­buch­kar­ten zu wer­fen, die in der Stadt­bü­che­rei aus­ge­lie­hen wer­den können.

Jeden Sams­tag um 10 Uhr wird in der Stadt­bü­che­rei eine Geschich­te in dem Erzähl­thea­ter vor­ge­stellt. Ein Besuch ist ohne Anmel­dung möglich.