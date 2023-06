Bobengrün/​Oberkotzau. Seit 25. Mai 2023 ist der Bad Stebe­ner Orts­teil Boben­grün, das weit­hin bekann­te Pfingst­ta­gungs­dorf, auch im Fern­weh­park Ober­kot­z­au prä­sent. Eine Dele­ga­ti­on des CVJM Boben­grün unter Lei­tung der Vor­sit­zen­den Kat­rin Gau­be brach­te, unter­stützt von Bür­ger­mei­ster Bert Horn, das Schild an sei­nen Bestim­mungs­ort. Das Emp­fangs­ko­mi­tee bestehend aus Fern­weh­park-Initia­tor Klaus Beer und 2. Bür­ger­mei­ster Erich Pöhl­mann hieß die Ver­tre­ter aus dem Fran­ken­wald herz­lich will­kom­men. Beer ließ es sich bei die­ser Gele­gen­heit natür­lich nicht neh­men die Ent­ste­hungs­ge­schich­te sei­nes „Babys“ zu erläu­tern und wies sowohl auf die zahl­rei­chen Pro­mi­nen­ten hin die sich im Fern­weh­park ver­ewigt haben sowie auf die vie­len Besu­cher aus aller Welt wel­che die­se Attrak­ti­on besuch­ten. Wie Bür­ger­mei­ster Bert Horn beton­te sei der Zeit­punkt der Auf­stel­lung bestens gewählt: „Am Wochen­en­de beginnt die 78. Pfingst­ta­gung in Boben­grün und tau­sen­de Men­schen aus Nah und Fern wer­den sich die­ses beein­drucken­de Ereig­nis nicht ent­ge­hen las­sen!“ Die beson­de­re Atmo­sphä­re der Pfingst­ta­gung kann man schon ab Frei­tag im Zelt­la­ger schnup­pern und den Höhe­punkt bil­det die Fest­ver­an­stal­tung am Pfingst­sonn­tag um 14.00 Uhr auf dem Fest­ge­län­de mit Stef­fen Kern, dem Prä­ses des Gna­dau­er Ver­ban­des sowie Peter Reid, dem Gene­ral­di­rek­tor der Fackel­trä­ger. Boben­grün steht am Wochen­en­de wie­der ganz im Zei­chen die­ser Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung und fast alle Ein­woh­ner sind in irgend­ei­ner Form in die Abläu­fe ein­ge­bun­den. CVJM-Vor­sit­zen­de Kat­rin Gau­be freu­te sich, dass nun auch ein Orts­schild von Boben­grün als Dorf und Ort der Pfingst­ta­gung im Fern­weh­park kündet.

