Baye­ri­sche Städ­te­bau­för­de­rung – Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter gab Zah­len bekannt – MdL Micha­el Hof­mann informiert

Land­kreis Forch­heim. Beim Baye­ri­schen Städ­te­bau­för­de­rungs­pro­gramm ste­hen in die­sem Jahr rund 93 Mil­lio­nen Euro für 323 Städ­te und Gemein­den zur Ver­fü­gung. För­der­schwer­punkt sind die Innen­städ­te und Orts­ker­ne im länd­li­chen Raum. „81 Pro­zent der Mit­tel des Baye­ri­schen Pro­gramms flie­ßen in den länd­li­chen Raum, das kommt auch den Land­kreis Forch­heim zugu­te“, teilt Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann mit. 2,638 Mil­lio­nen Euro wer­den dem­nach an staat­li­chen Zuschüs­sen des Frei­staa­tes in den Kreis fließen.

„Mit 1,6 Mil­lio­nen Euro für die Gemein­de Wei­ßen­ohe, 800.000 Euro für den Stadt­kern von Forch­heim und 40.000 Euro für ein Ein­zel­vor­ha­ben in Neun­kir­chen erhal­ten wir die mei­sten För­der­gel­der aus dem Pro­gramm ‚Flä­chen scho­nen‚. Das freut mich beson­ders“, so Hof­mann. Immer­hin fast 200.000 Euro wer­den aus dem Pro­gramm­teil „Städ­te­bau­li­che Sanie­rungs­maß­nah­men“ aus­be­zahlt. „Davon pro­fi­tie­ren die Gemein­de Hau­sen für den Orts­kern mit 108.000 Euro, die Alt­or­te Pinz­berg und Gos­berg mit 30.000 Euro sowie eine Bau­maß­nah­me im Forch­hei­mer Kel­ler­wald mit 60.000 Euro“, listet der Abge­ord­ne­te auf.

„Wir set­zen auf die Innen­ent­wick­lung der Orte, um Flä­chen zu spa­ren. Durch unse­re hohen För­de­run­gen set­zen wir Anrei­ze für unse­re Städ­te und Gemein­den, dies vor Ort umzu­set­zen. Dazu gehö­ren auch Maß­nah­men des Kli­ma­schut­zes sowie zur Anpas­sung an den Kli­ma­wan­del, zur Ver­bes­se­rung der grü­nen und blau­en Infra­struk­tur wie z.B. dem Bestands­er­halt mit der Ein­spa­rung von Ener­gie und Treib­haus­ga­sen fal­len auch dar­un­ter“, betont MdL Hofmann.