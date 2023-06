Anläss­lich der Spe­cial Olym­pics World Games fin­den am 18. Juni für alle Bür­gerin­nern und Bür­ger in über 30 Gemein­den im Land­kreis sport­li­che Aktio­nen mit viel Spaß und Emo­tio­nen statt.

Zum ersten Mal in ihrer Geschich­te fin­den in die­sem Jahr die Spe­cial Olym­pics World Games in Deutsch­land statt. Vom 17. bis 25. Juni tre­ten in Ber­lin tau­sen­de Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung mit­ein­an­der in 26 Sport­ar­ten an. Und auch der Land­kreis Bam­berg ist aktiv, wenn es am Sonn­tag, 18. Juni, heißt: „Unser Land­kreis in Bewe­gung“. Gemein­sam mit den Ver­ei­nen und Ver­bän­den in der Regi­on fin­den in zahl­rei­chen Gemein­den im Land­kreis sport­li­che Aktio­nen für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger statt.

Den Start­schuss gibt um 10.00 Uhr Land­rat Johann Kalb am Park­platz des Land­rats­am­tes Bam­berg. Von hier aus star­ten alle Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster und ihre Dele­ga­ti­on mit der „Land­kreis in Bewe­gung-Flag­ge“ in ihre Kom­mu­nen. Hier fin­den dann 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr Aktio­nen für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger statt.

Getreu dem olym­pi­schen Mot­to „Dabei sein ist alles!“ steht dabei der Spaß an erster Stel­le. Auf dem Pro­gramm ste­hen etwa Fahr­rad­tou­ren, Was­ser­spie­le der Feu­er­weh­ren, Aktio­nen auf den Pumptracks, Fit­ness­trai­nings, Schwimm­ak­tio­nen, Fris­bee-Golf, Stand-Up-Pad­deln, Wan­de­run­gen und vie­les mehr.